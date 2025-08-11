Mueren dos personas por un golpe de calor en Cádiz y Jaén

La consejería de Sanidad andaluza informa de la muerte de dos personas, de 61 y 22 años, en la vía pública por un golpe de calor

La Agencia Estatal de Meteorología ha anunciado que este lunes y el martes serán, con toda probabilidad, los días más cálidos del verano. EFE/Manuel Bruque

Dos personas han muerto por un golpe de calor en Cádiz y Jaén. Una de ellas una mujer de 61 años, ha fallecido mientras trabajaba en la vía pública en Cádiz. La otra víctima, es un joven de 22 años, que se encontraba en la calle.

Según la Consejería andaluza de Salud, las dos personas se expusieron a altas temperaturas y presentaban antecedentes personales que se consideran factores de especial de riesgo.

Los datos se remiten a los recogidos por el servicio de Vigilancia de Salud durante en el periodo comprendido entre el 13 de julio y el 11 de agosto.

Otros casos de golpe de calor

Entre el 16 de mayo y el 13 de julio han fallecido 1.180 personas en España por las olas de calor. El análisis del Sistema de Monitorización Diaria, MoMo, del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) recoge 76 activaciones del nivel rojo por calor extremo, mientras que en el mismo intervalo de 2024 no se produjo ninguna.

En ese periodo del año pasado, murieron 114 personas por este fenómeno meteorológico adverso.

Sin contar estas dos últimas muertes, desde la activación del plan, las comunidades autónomas han notificado diez fallecimientos atribuibles a golpes de calor. Cinco de los casos corresponden a personas mayores de 65 años, cuatro se sitúan en el rango de edad entre los 52 y los 62 años, y uno del que se desconocen los datos.

Los datos han sido facilitados por el Observatorio de Salud y Cambio Climático, OSCC, después de valorar la evolución de las temperaturas extremas y su impacto en la salud de la población durante las últimas semanas.