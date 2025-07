«Mujeres de Hierro», un homenaje a las primeras herreñas en Venezuela

La Asociación Civil Amigos del Garoé edita dos libros con la historia de las primeras mujeres de El Hierro en Venezuela y se lleva por su labora la Medalla de Oro del Cabildo

La Asociación Civil Amigos del Garoé se fundó en 1989 para rescatar en Venezuela la cultura y tradiciones de El Hierro además de ofrecer ayuda a los herreños en el país latinoamericano. Actualmente se centran en el trabajo humanitario. Por su labor, el Cabildo de la isla les ha otorgado la Medalla Garoé de Oro, que han venido a recoger estos días una comitiva de mujeres de la asociación.

Fátima y Josefina son dos de esas mujeres que visitan El Hierro con motivo de la Bajada de la Virgen de los Reyes y de la entrega del galardón. Descendientes de herreñas, se han dedicado a la elaboración de varios libros para que este legado no se olvide. Dos de ellos son «Las historias de mis abuelos». Con el objetivo de que que las nuevas generaciones conocieron sus orígenes herreños, le pidieron a seis jóvenes de entre 12 y 22 años que escribiesen la historia de sus abuelos y abuelas. Dos de esos relatos se han convertido en libros.

También se ha encargado de la edición de «Mujeres de Hierro». Se trata de dos libros que recogen las historia de vida de las primeras mujeres herreñas que emigraron solas a Venezuela. «Mujeres muy valientes que se atrevieron a salir solas a lo desconocido porque no sabían qué les esperaba. Sus maridos las estaban esperando en Venezuela, pero ellas no sabían ni dónde quedaba el otro continente», explica Josefina. «Llegaron dispuestas a trabajar de lo que consiguieran, levantaron hijos y ayudaron a sus familias que en esos momentos estaban en precariedad aquí en El Hierro», continúa.

Medalla Garoé de Oro

Por todo esta trabajo reciben la Medalla Garoé de Oro del Cabildo de El Hierro. «Estamos eternamente agradecidos sino enamorados de la isla. Es un honor y un privilegio», señaló Salomé González, presidenta de la asociación.

Desde que llegaron no han parado. Han estado visitando lugares con mucho valor emocional para ellas. «Sabinosa es el pueblo de muchas de nosotras, fue muy emotivo», explica Salomé, «una de las chicas cuando vio la casa de su abuela lloró muchísimo». Otras se reencontraron con amigas de la infancia o han conocido a familiares hasta ahora lejanos.

Para las más jóvenes es un viaje de conocimiento. No habían estado antes en la isla y están viendo con sus ojos los paisajes de los que tanto han oído hablar en su familia. «He encontrado a gente que conoció a mi madre y eso me encanta», admite emocionada Fátima. «Tengo familia que aún no he visitado y espero poder conocerla y llegar al monumento del primer esposo de mi mamá».

En el Hogar Canario venezolano tuvieron un acercamiento a la Bajada con una simulación de esta fiesta. «Fue emocionante, llorábamos viendo a la Virgen, no me lo puedo imaginar ahora en vivo, va a ser lo máximo», reconoce Josefina.