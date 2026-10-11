La centrocampista tinerfeña, Natalia Ramos, disputó sus primeros minutos con la selección del mundo en el triunfo por 0-2 frente a Estados Unidos

Natalia Ramos debuta con la Selección Española Femenina de Fútbol

El fútbol canario vivió una jornada histórica con el esperado debut de Natalia Ramos en la Selección Española Absoluta.

La futbolista tinerfeña saltó al terreno de juego en el prestigioso encuentro disputado ante Estados Unidos, cumpliendo así el sueño de vestir la camiseta del primer equipo nacional tras una brillante trayectoria en las categorías inferiores.

Su incorporación a la lista definitiva del seleccionador nacional se produjo tras la baja de última hora de Mariona Caldentey.

Demostró estar plenamente capacitada

La enorme regularidad y el alto rendimiento exhibido por Ramos en el fútbol de máxima exigencia europea le abrieron las puertas de una convocatoria en la que demostró estar plenamente capacitada para asumir galones internacionalmente.

Con este hito, Natalia Ramos se convierte en la segunda jugadora tinerfeña en disputar un partido oficial con la Selección Absoluta Femenina.

Su estreno no solo consolida su momento dulce a nivel personal, sino que vuelve a situar al talento del fútbol canario en lo más alto del panorama internacional.