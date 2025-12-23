Navidad en ‘Charlas de cine’

Este martes, propone una serie de recomendaciones cinéfilas para acompañar la Navidad

Como despedida del año, el programa ofrecerá un repaso a algunos de los principales temas y películas de este 2025

Cartel de «Una batalla tras otra», interpretada por Leonardo Dicaprio.

La Navidad es un periodo para pasar tiempo en casa y reunirse en familia. Se trata también del ambiente perfecto para compartir una película. En estas fiestas son muchos los momentos en los que apetece acercarse a una película de temática navideña, pero no siempre es sencillo encontrar a la película adecuada.

Para facilitar la elección, este martes 23 de diciembre a las 23:00 horas, ‘Charlas de Cine‘ ofrece una selección de títulos recomendados por los colaboradores habituales del programa y los miembros de la asociación ‘Charlas de Cine’. Los oyentes podrán encontrar desde los grandes clásicos habituales en estas fechas hasta otras sugerencias menos ortodoxas. Todo para pasar un buen rato en familia y, además, disfrutar del buen cine.

El mejor cine para despedir el año

El próximo martes, 30 de enero, también a las 23:00 horas, el programa despedirá también el año con un especial en el que varios de los colaboradores habituales se darán cita en la emisora para hacer un repaso a este 2025, marcado por temas como la cada vez más dominante influencia de las plataformas, las menguantes ventanas de exhibición en sala, o los retos económicos que supone tener producciones de cine cada vez más caras y de mayor duración.

Además de esto, por supuesto, se repasará algunas de las mejores películas del año según el equipo del programa.