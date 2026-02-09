La guardameta del Costa Adeje Tenerife titular este domingo, Nay Cáceres, analiza la victoria ante el Alhama CF, la fortaleza del grupo y el próximo reto liguero

Nay Cáceres: “La mentalidad ganadora de este equipo es enorme” / CD Tenerife Femenino

La portera blanquiazul, Nay Cáceres, fue nuevamente titular en el Heliodoro Rodríguez López en la victoria por 1-0 ante el Alhama CF, un triunfo que reafirma el gran momento del equipo tras la clasificación a semifinales de la Copa de la Reina lograda el pasado miércoles. La internacional venezolana encadena además dos partidos consecutivos sin encajar gol, consolidando la solidez defensiva del conjunto blanquiazul.

Cáceres valoró el desempeño del equipo y la importancia de lograr los tres puntos: “Fue un partido trabajado. Creo que la primera parte estuvimos bastante bien, en la segunda pasamos alguna dificultad, pero lo importante fue sumar la victoria en casa. Esta semana la tomaremos para corregir errores y preparar de la mejor manera el partido del próximo sábado”.

Un conjunto blanquiazul fuerte, competitivo y en crecimiento

El conjunto tinerfeño atraviesa uno de los mejores momentos de la temporada: clasificado para semifinales de Copa y situado en la cuarta posición liguera, con solo dos derrotas en todo el curso y sin conocer la derrota en este 2026.

“La semana ha sido de mucho desgaste, pero la mentalidad ganadora de este equipo es enorme. Creo que hemos respondido de una manera muy positiva a los encuentros de esta semana, siendo contundentes y sacando unos resultados inmejorables”, explicó la guardameta.

La guardameta se mostró feliz por encadenar dos titularidades consecutivas y además sin encajar gol: “Estoy feliz por jugar, siempre es importante. Defensivamente creo que somos un equipo muy sólido, independientemente de quién juegue en la portería, los números hablan por sí solos, el no encajar y sumar muchas porterías a cero siempre es muy positivo”.

El próximo reto: Badalona Women

El Costa Adeje Tenerife ya mira al siguiente compromiso liguero, que le enfrentará al Badalona Women el sábado 14 de febrero a las 11:00 (hora canaria) en el Campo Palamós-Costa Brava.

“Somos muy exigentes con nosotras mismas, el estar en el cuarto puesto te hace no bajar la guardia, los perseguidores como el Atlético de Madrid vienen apretando fuerte y tenemos que seguir con esta mentalidad los siguientes partidos”, afirmó Cáceres.

“El Badalona Women está haciendo las cosas muy bien, venía de una buena racha hasta este pasado domingo contra la Real Sociedad, pero sabemos que tendremos que hacer un gran trabajo y cometer pocos errores para poder sumar de tres”. Señaló la guardameta venezolana.

El equipo afronta así una nueva jornada con la confianza reforzada y apoyado en la solidez de su bloque, en un tramo decisivo de la temporada en el que continúa demostrando su competitividad.