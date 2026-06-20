El Gobierno israelí coordina con Estados Unidos un cese de las operaciones militares pero mantiene a sus tropas en el sur del país vecino

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ordenó este sábado el cese de los ataques en Líbano tras coordinar la decisión con Estados Unidos. Sin embargo, el mandatario advirtió de que sus tropas responderán con fuerza si el grupo Hezbolá viola el pacto. Las fuerzas armadas mantendrán su presencia en suelo libanés para proteger la frontera norte de Israel.

Israel Katz, Benjamin Netanyahu y el general Tamir Yadai (Archivo) – Israeli Prime Minister Office a / Zuma Press / Eu

El Gobierno de Israel confirmó de forma indirecta el final de la ofensiva aérea y terrestre mediante un comunicado oficial. No obstante, la cúpula política exige el cumplimiento estricto del alto el fuego por parte de las milicias chiíes.

Orden de retirada condicionada

Por lo tanto, la Oficina del Primer Ministro exigió a las Fuerzas de Defensa de Israel una respuesta contundente ante cualquier provocación. El ejército tiene la misión de eliminar de forma inmediata los peligros que amenacen a los soldados desplegados.

Además, el Ejecutivo hebreo confirmó que mantendrá su presencia en el sur de Líbano de forma temporal. Los militares vigilarán la línea de separación el tiempo que sea necesario para asegurar la tranquilidad.

De este modo, Netanyahu recalcó que sus fuerzas reanudarán las operaciones bélicas si sufren un nuevo impacto. La televisión israelí Canal 12 ratificó que la tregua cuenta con el respaldo directo de Washington.

Balance de los últimos combates

Por otra parte, las autoridades israelíes justificaron la dureza de las últimas operaciones debido a las provocaciones previas de la milicia. Los servicios de inteligencia detectaron un incremento notable de la actividad armada en la zona fronteriza.

En consecuencia, la aviación israelí bombardeó unos 300 objetivos calificados como terroristas durante las últimas 48 horas. Las incursiones aéreas afectaron a las estructuras de mando de Hezbolá en territorio libanés.

Finalmente, los portavoces de la defensa informaron de la muerte de unos 100 combatientes enemigos en los recientes enfrentamientos. Israel condiciona la paz definitiva al desarme efectivo del grupo extremista en toda la región.