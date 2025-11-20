La nieve podría asomar en las cumbres de Tenerife y La Palma

La nieve podría aparecer en cumbres de Tenerife y La Palma acompañada de un descenso generalizado de las temperaturas

Imagen de archivo

Canarias vivirá este jueves un descenso generalizado de las temperaturas acompañado de un aumento de la nubosidad, un cambio de tiempo que traerá lluvias débiles en varias zonas del archipiélago y la posibilidad de que la nieve haga acto de presencia en las cumbres más altas de Tenerife y La Palma.

Las capitales isleñas registrarán valores moderados pese al refresco previsto: Santa Cruz de Tenerife alcanzará los 24 grados de máxima, mientras que Las Palmas de Gran Canaria llegará a 23. En ambas ciudades, la mínima se situará en torno a los 19 grados.

Las precipitaciones más significativas se concentrarán en el suroeste del archipiélago, especialmente en el oeste de La Palma, El Hierro, el centro de La Gomera y Tenerife, donde se espera que las lluvias sean más persistentes. En el resto de islas habrá abundante nubosidad, aunque sin chubascos destacables.

El viento soplará flojo a moderado, con componente norte en las islas orientales y nordeste en las occidentales, completando así un día marcado por un ambiente más invernal que estos últimos días.