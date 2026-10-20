El documental, que se presenta este miércoles a las 18:00 horas en el Cabildo de Tenerife, sigue a la activista Noah Higón en su ascenso al Teide para visibilizar las enfermedades raras

La historia de Noah Higón, activista valenciana que convive con siete enfermedades raras, protagoniza el documental ‘Donde duele el aire’, una coproducción de Cyrano Producciones y Televisión Canaria que se presenta este miércoles 21 de octubre, a las 18:00 horas, en el Cabildo de Tenerife. La cinta aborda la importancia de la investigación científica, el poder de superación personal y el compromiso colectivo.

Dirigido por Juan Carlos Falcón, con guion de Ramón Rodríguez y producción ejecutiva de Eloísa González, el documental nace de un gesto que, aunque aparentemente sencillo, trasciende el desafío físico para convertirse en un acto de solidaridad: ascender al Teide para desplegar una pancarta con el mensaje «Sin ciencia no hay futuro».

La propia Eloísa González, presentadora del programa ‘Gente Maravillosa’, será la encargada de conducir el acto, en el que participarán la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, el administrador general de RTVC, César Toledo, y la protagonista del documental, Noah Higón. A continuación, tendrá lugar la proyección íntegra de la cinta.

Del dolor individual a una reivindicación colectiva

La protagonista, Noah Higón, convive desde su adolescencia con siete enfermedades raras que han marcado su vida. Su realidad cotidiana está atravesada por intervenciones quirúrgicas, tratamientos permanentes, hospitalizaciones y una incertidumbre constante sobre su futuro. Lejos de convertir esa experiencia en un relato de victimismo, Noah ha decidido transformar su propia historia en una herramienta de sensibilización social y defensa de la investigación científica.

A lo largo de estos años, ha aprendido que existen dolores invisibles y esperas interminables que rara vez encuentran espacio en la conversación pública. Su reto consiste ahora en llevar ese mensaje al punto más alto de España, convirtiendo un esfuerzo físico extremo en un acto de reivindicación y esperanza.

Acompañada por el divulgador científico Javier Santaolalla, el alpinista tinerfeño Juan Diego Amador y su propio padre, Noah afronta una expedición de alta montaña en la que tendrá que superar el frío, la altitud, el agotamiento y las limitaciones derivadas de su estado de salud.

El ascenso al Teide se convierte así en un viaje tantofísico como personal, en el que cada metro ganado hacia la cima simboliza la lucha silenciosa de miles de personas que conviven con enfermedades raras, así como el esfuerzo cotidiano de investigadores, profesionales sanitarios y familias que trabajan para que el conocimiento científico continúe avanzando.

Ciencia, naturaleza y emoción

Mientras el paisaje volcánico se despliega como un escenario de extraordinaria fuerza visual, ‘Donde duele el aire’ construye un relato en el que ciencia, naturaleza y emoción avanzan de forma inseparable. El Teide deja de ser únicamente una montaña para convertirse en un símbolo del esfuerzo colectivo necesario para seguir investigando, innovando y cuidando la vida.

Más allá de registrar una expedición extraordinaria, el documental recoge una historia que trasciende el ámbito personal para reivindicar la necesidad de apostar por la investigación científica como garantía de futuro.

A través de la experiencia de Noah Higón, ‘Donde duele el aire’ invita a reflexionar sobre la realidad de quienes conviven con enfermedades raras y sobre la importancia de seguir impulsando la investigación, desde una mirada cercana y profundamente humana.

Noah Higón, una vida dedicada a visibilizar las enfermedades raras

Jurista, politóloga y activista, Noah Higón es conocida como «la chica con siete enfermedades raras», como ella misma reconoce. En los últimos años se ha dedicado a sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de invertir en investigación y sanidad pública para mejorar la calidad de vida de quienes padecen estas patologías.

Las enfermedades raras, consideradas así porque afectan a menos de cinco personas por cada 10.000 habitantes, presentan diagnósticos lentos y tratamientos costosos y escasos. Se estima que el 95 % no tienen tratamiento farmacológico específico ni cura.

Su historia ya fue protagonista de Televisión Canaria en 2025, cuando el programa ‘Gente Maravillosa’ emitió el especial ‘Noah, la vida de los valientes’, que muestra la realidad de quienes padecen alguna de estas enfermedades a través de la experiencia de la activista valenciana y que se encuentra disponible en el canal de YouTube de Televisión Canaria.