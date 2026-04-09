Noche complicada en Santiago del Teide por un incendio

Los quioscos situados en un parking de la zona alta de Puerto de Santiago ardieron durante la madrugada de este jueves y ahora se investigan las causas

Sobre las cinco de la madrugada se dio el aviso de que una gran columna de humo y llamas se habían iniciado en un parking de la zona alta de Puerto Santiago, en Santiago del Teide. Aunque aún se desconocen las causas, todo comenzó en los quioscos de madera de esta zona, que han ardido en buena parte.

El concejal de Seguridad del municipio, Ibraim Fortes, ha explicado en ‘De la noche al día’, en la Radio Canaria, que el fuego ha afectado ya a entre 200 y 300 metros de superficie lineal. También señaló que, aunque el fuego se ha dado ya por apagado por las las tres dotaciones del Consorcio de Bomberos de Tenerife, a primera hora de esta mañana los efectivos continuaban refrescando la zona porque sigue habiendo mucho humo.

En esta superficie se encuentran muchos quioscos de madera en los que se vende comida y que están en activo, por lo que se entiende que dentro no había personas durante la noche. Aún así, en las labora de refresco se van asegurando los espacios para comprobar que solo existen daños materiales.

Después, se procederá a determinar cuál fue la causa de este incendio que, tal vez, apuntaba el concejal, tenga que ver con algún fallo eléctrico.