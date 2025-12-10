Noviembre fue el undécimo mes más cálido en Canarias desde 1961, con una temperatura media de 18,6 ºC

El pasado mes de noviembre fue el undécimo más cálido desde 1961 en Canarias, con una temperatura media de 18,6 ºC y una anomalía respecto a la media de referencia de +0,8 ºC, y llovió un 20 % más de lo esperado, situándose como el vigésimo más húmedo.

Son datos que se desprenden del Avance Climatológico de Canarias publicado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y que recoge una temperatura media en dicho mes para la provincia de Las Palmas de 19,9 ºC (+0,7) y de 17,1 ºC (+0,9) para Santa Cruz de Tenerife.

La temperatura media máxima que se registró en Las Palmas fue de 23,3 ºC, mientras que en Tenerife fue de 20,6 ºC, y la mínima media fue de 16,5 ºC y de 13,6 ºC, respectivamente, todas ellas por encima de la media habitual.

Variabilidad térmica

Según recoge el informe, durante el inicio de noviembre, Canarias registró una notable variabilidad térmica.

Tras el regreso de los alisios a finales de octubre, su debilitamiento y la presencia de un área de bajas presiones al oeste del archipiélago provocaron un episodio cálido entre el 2 y el 4 de noviembre, con una anomalía de hasta +4,6 ºC sobre la media de referencia, con calima en altura, especialmente en Gran Canaria y en las islas occidentales.

El 5 de noviembre, la entrada de flujo del noroeste originada por un anticiclón atlántico y una vaguada al norte de las islas trajo un descenso marcado de las temperaturas.

Entre los días 6 y 22, la temperatura media osciló en torno a valores próximos al valor de referencia, reflejando una situación típica de alisios, con algunos días con aumento del flujo de componente norte, provocando mayores descensos de las temperaturas.

El más significativo fue el que se produjo entre los días 18 y 21, registrándose una anomalía de -1,5 ºC respecto a la media de referencia.

Posteriormente, entre el 23 y el 24, una dana al oeste del archipiélago generó un nuevo episodio cálido -que llegó a marcar una anomalía de +3,0 ºC sobre la media de referencia durante el día 24-, acompañado de nubosidad en altura y un intenso episodio de calima que activó avisos meteorológicos.

Desde el día 25, el anticiclón atlántico volvió a imponer vientos del norte, con descenso de las temperaturas, permaneciendo la media en valores muy próximos a los de referencia.

Precipitaciones

En cuanto a las precipitaciones, entre los días 5 y 11, la presencia de los alisios generó lluvias en las vertientes norte de las islas con mayor relieve, especialmente en Tenerife, Gran Canaria y La Palma, producidas principalmente por nubosidad de acumulación y reforzadas por restos de frentes que cruzaron el archipiélago los días 7 y 9.

Tras este periodo, entre los días 12 y 14, la borrasca ‘Claudia’ dejó lluvias más abundantes y generalizadas, con especial incidencia en las vertientes sur y oeste, acompañadas de chubascos tormentosos y vientos fuertes.

Del 15 al 19, con el regreso de la dinámica de alisios, hubo precipitaciones débiles y centradas en las áreas del norte.

Entre los días 20 y 22, según detalla la Aemet, una dana al noroeste de Canarias provocó lluvias significativas en La Palma y registros en todas las islas excepto Lanzarote y Fuerteventura, antes de derivar en un episodio de calima los días 23 y 24.

Desde el 25 hasta final de mes, el flujo del norte aportó una «frontera» de humedad que dejó nuevamente lluvias débiles en las vertientes norte, con algunos chubascos locales los días 26 y 30.