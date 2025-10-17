El Cabildo de Fuerteventura lanza la IV edición de ‘Yo compro en Fuerteventura 2025’ con incentivos para fomentar el consumo responsable

Nueva campaña comercial de ‘Yo compro en Fuerteventura’.

El Cabildo de Fuerteventura, a través de la Consejería de Comercio que dirige Lolina Negrín, pone en marcha la cuarta edición de la campaña ‘Yo compro en Fuerteventura’. Lo hace en colaboración con la Federación de Áreas Urbanas de Canarias (FAUCA).

Lolina Negrín ha dicho que el Cabildo destina 400.000 euros a la puesta en marcha de ‘Yo Compro en Fuerteventura’. Consta de un sistema de incentivos que promueve el consumo responsable y cercano, con el objetivo de seguir apoyando la actividad económica de la Isla.

‘Yo compro en Fuerteventura’ ofrece la oportunidad de adquirir bonos de consumo por valor de 20 euros, de los cuales el consumidor abonará únicamente la mitad, estando los 10 euros restantes financiados a través del programa. “Esto permitirá un ahorro de 50% para todas las personas que consuman en los establecimientos adheridos”, apuntó la consejera insular.

Los comercios ya pueden inscribirse en la campaña

Negrín animó a todos los establecimientos interesados a inscribirse a través de la página www.yocomproenfuerteventura.com. Los bonos estarán disponibles para los consumidores a partir del 4 de noviembre. Cada persona podrá obtener hasta un máximo de 15 bonos, lo que supone una excelente oportunidad para las familias.

En la presentación de la campaña ha estado presente, además, la consejera de Promoción Económica, Nuria Cabrera, quien puso en valor “una campaña que se consolida como herramienta eficaz para dinamizar la economía insular, reforzar nuestras PYMES y fomentar el consumo local en Fuerteventura”.

Por su parte, el presidente de Fauca, Abbas Moujir, felicitó a la Consejería de Comercio del Cabildo por una campaña que ha ido creciendo. «En la última participaron 223 comercios”. En esta ocasión “se ponen a la venta más de 31.700 bonos, lo que se traduce en una inyección de 742.000 euros en la economía de Fuerteventura”.