El nuevo punto de atención integral acerca los servicios públicos a la comarca y evita desplazamientos a otros municipios

La consejera Nieves Lady Barreto, junto al presidente del Cabildo Sergio Rodríguez y la alcaldesa Yaiza Cáceres, durante la inauguración de la nueva oficina de atención ciudadana en Tijarafe.

El Gobierno de Canarias y el Cabildo de La Palma han inaugurado una oficina de información y atención presencial en el municipio de Tijarafe, con el objetivo de acercar los servicios públicos a la ciudadanía y mejorar la atención presencial en la isla.

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, destacó que esta apertura forma parte del compromiso por garantizar la calidad en la atención y evitar que la brecha digital o la dispersión geográfica dificulten el ejercicio de los derechos de la población.

En el acto de inauguración, Barreto estuvo acompañada por el presidente del Cabildo, Sergio Rodríguez, y la alcaldesa de Tijarafe, Yaiza Cáceres. La consejera agradeció la implicación del Ayuntamiento para habilitar el espacio, la financiación del personal por parte del Cabildo y la labor de coordinación de la Dirección General de Modernización y Calidad de los servicios públicos.

La isla cuenta ya con cuatro oficinas de estas características

Con esta apertura, La Palma suma ya cuatro oficinas en Santa Cruz de La Palma, Los Llanos de Aridane, San Andrés y Sauces y ahora en Tijarafe, que en 2024 registraron más de 10.400 atenciones. Rodríguez subrayó que la iniciativa refuerza la estrategia de descentralizar los servicios y acercar la Administración a municipios como Fuencaliente, Los Sauces y Puntagorda.

La alcaldesa celebró que la oficina responda a una demanda histórica de la comarca, facilitando la vida de los vecinos al evitar desplazamientos. Según explicó Barreto, el centro ofrece información, orientación y asistencia, así como trámites de respuesta inmediata como licencias de pesca, tarjeta de discapacidad, duplicado del carné de familia numerosa o certificados.

Esta oficina forma parte de los convenios de colaboración con los Cabildos de las islas no capitalinas. Con la de Tijarafe y la abierta en La Graciosa en 2024, ya funcionan 12 oficinas conjuntas en el Archipiélago.