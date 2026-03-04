La Fiscalía analiza sobrecostes del agua en parques de más del 70% en el suministro entre 2015 y 2022
El director general de Servicios Públicos y el exjefe de Mantenimiento Urbano han declarado este martes en el marco de la investigación sobre el presunto pago de sobrecostes en el suministro de agua para parques y jardines del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Ambos responsables comparecen para detallar cómo funciona actualmente el servicio, tras las conclusiones provisionales de la Fiscalía Anticorrupción.
Incremento del 70% del coste
Según el Ministerio Público, entre 2015 y 2022 se habría articulado una trama que elevó en más de un 70% el coste del suministro, con una presunta malversación superior a 250.000 euros.
En esta pieza separada figuran como investigados un empresario vinculado al caso COEXO, la exconcejala Inmaculada Medina y el exjefe de Parques y Jardines del consistorio capitalino. La causa continúa en fase de instrucción.