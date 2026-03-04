La Fiscalía analiza sobrecostes del agua en parques de más del 70% en el suministro entre 2015 y 2022

El director general de Servicios Públicos y el exjefe de Mantenimiento Urbano han declarado este martes en el marco de la investigación sobre el presunto pago de sobrecostes en el suministro de agua para parques y jardines del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Ambos responsables comparecen para detallar cómo funciona actualmente el servicio, tras las conclusiones provisionales de la Fiscalía Anticorrupción.

Nuevas declaraciones en la investigación por sobrecostes del agua en parques. RTVC

Incremento del 70% del coste

Según el Ministerio Público, entre 2015 y 2022 se habría articulado una trama que elevó en más de un 70% el coste del suministro, con una presunta malversación superior a 250.000 euros.

En esta pieza separada figuran como investigados un empresario vinculado al caso COEXO, la exconcejala Inmaculada Medina y el exjefe de Parques y Jardines del consistorio capitalino. La causa continúa en fase de instrucción.