Nuevas rutas aéreas directas entre Tenerife y Canadá

Canarias refuerza su conectividad aérea con Canadá con la puesta en marcha de nuevas rutas directas con Tenerife
Este 26 de octubre se ponen en marcha las nuevas rutas directas entre Tenerife y Canadá de cara a la temporada de invierno. Serán 4 conexiones semanales entre el aeropuerto de Tenerife Sur y las ciudades de Toronto y Montreal.
«Encontramos un mercado potencial donde situar en Canarias con un perfil de viajero que nos interesa por diferentes cuestiones», aseguró el vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso.
La ruta, planeada para la temporada de invierno, podría ampliarse al verano debido «al buen ritmo de ventas«. Además, a partir de diciembre esta conectividad aérea directa con el país americano se hará extensiva a la isla de Gran Canaria.
Un turismo de alto poder adquisitivo
Un turismo que se aleja, coinciden patronal y corporación insular, de la tradicional búsqueda de sol y playa. De acuerdo con Jorge Marichal, presidente de Ashotel, se trata de visitantes de alto poder adquisitivo, y sobre todo un turismo inquieto que busca experiencias, gastronomía o cultura.
La expectativa a largo plazo es que con menos visitantes se obtenga la misma rentabilidad que actualmente.