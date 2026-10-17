Frente Amplio reúne a once formaciones y entre las coaliciones figuran alianzas para el Senado y candidaturas específicas en Canarias y otras comunidades

Nueve coaliciones se registran para las elecciones generales del 29 de noviembre. EFE

Un total de nueve coaliciones se han registrado ante la Junta Electoral Central (JEC) para concurrir a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, una vez concluido el plazo de presentación.

La alianza más amplia es Frente Amplio, integrada por once formaciones, entre ellas Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Catalunya en Comú, Más Madrid, Chunta Aragonesista, Recortes Cero y Verdes Equo.

Entre las novedades figura Senado de Progreso, formada por el PSOE, IU, Movimiento Sumar, Más Madrid, Compromís, Chunta Aragonesista y Batzarre. También se ha inscrito Democracia21, impulsada por la abogada Miriam González y a la que se han sumado Ciudadanos y Unión de Ciudadanos Independientes (UCIN), con candidaturas al Congreso por Madrid y Barcelona.

Coalición Unidad de Pueblo Canario

En el ámbito territorial, Compromís-Front Valencià concurrirá al Congreso con una alianza de ocho formaciones, mientras que Coalición Existe agrupa a Teruel Existe y Aragón Existe para ambas cámaras.

Canarias contará con la coalición Unidad de Pueblo Canario (UPC), integrada por Nueva Canarias-Bloque Canarista, Podemos, Movimiento Sumar e Izquierda Unida Canaria, que se presenta al Congreso y al Senado.

Coalición Canaria concurrirá junto a Municipalistas Primero al Congreso por las dos provincias y al Senado en varias islas. Completan la lista Comuns-Front Ampli per la Democràcia, para el Senado, y el acuerdo entre Esquerra Republicana de Catalunya y Euskal Herria Bildu, también para la Cámara Alta en Cataluña, País Vasco y Navarra.