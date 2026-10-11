Nuevo ataque de los hutíes al aeropuerto de Riad

Un proyectil impacta en una terminal y provoca un incendio, mientras las defensas saudíes interceptan un misil de crucero en las inmediaciones del aeródromo

Al menos un proyectil impactó este domingo contra la Terminal 4 del aeropuerto internacional Rey Khalid de Riad, en la capital de Arabia Saudí, y provocó un incendio en esta instalación, donde ayer al menos 12 personas murieron y otras 309 resultaron heridas en un ataque de los rebeldes hutíes del Yemen

eropuerto Internacional Rey Jalid de Riad (archivo) – Tu Yifan / Zuma Press / Europa Press – Archivo

«Un ataque con un proyectil desconocido ha impactado en la Terminal 4 de pasajeros del Aeropuerto Internacional Rey Jalid de Riad y ha causado un incendio», ha explicado en un comunicado la coalición liderada por Arabia Saudí en apoyo al Gobierno yemení reconocido por la comunidad internacional.

«El incendio resultante de la agresión y el lugar están siendo investigados directamente por las autoridades competentes«, ha añadido el portavoz en un mensaje publicado en redes sociales.

Las defensas saudíes interceptan un misil

La coalición informa de que las defensas antiaéreas han interceptado y destruido un misil de crucero en las inmediaciones del aeropuerto de Riad.

Mientras, continúan los enfrentamientos en Yemen entre las milicias hutíes que controlan el norte y el centro del país, incluida la capital, Saná. Las fuerzas del Gobierno reconocido por la comunidad internacional, con sede en Adén. Este mismo domingo los hutíes han denunciado ataques aéreos contra el aeropuerto de Saná sin que haya trascendido ninguna cifra de víctimas.

Los heutíes emitirán un anuncio importante

La Autoridad General de Aviación saudí aseguró después que el ataque «causó heridos y que actualmente se está llevando a cabo la evaluación de los daños y la verificación de la seguridad de las instalaciones», según un comunicado que no dio más detalles.

Mientras, los hutíes no han reivindicado la acción pero sí han difundido en sus redes sociales que emitirán un anuncio próximamente.

Los insurgentes yemeníes no son el único movimiento que ha lanzado ataques contra Arabia Saudí en los últimos meses. Cuando el mayor productor de petróleo de la OPEP ha sido objetivo de varios grupos armados proiraníes.

Varias aerolíneas han cancelado sus vuelos a Riad

El impacto en el aeropuerto Rey Khalid se suma a la acción de ayer, que causó la muerte de 12 personas y heridas a otras 309.

Eso provocó que varias aerolíneas cancelaran sus vuelos a Riad, que está haciendo frente a una gran presión de los insurgentes yemeníes, que exigen el fin de la intervención de Arabia Saudí en el Yemen en un momento de máxima confrontación entre los hutíes y las tropas gubernamentales.

Una guerra que comenzó en julio

El ataque de hoy se produce después de que la cadena de televisión Al Masirah, controlada por los hutíes. La cadena denunció un ataque aéreo de la coalición que apuntó contra el aeropuerto internacional de Saná, la capital del Yemen en manos de los rebeldes desde 2014.

La actual escalada entre Arabia Saudí y los hutíes estalló a mediados de julio. Cuando precisamente los rebeldes acusaron a Riad de bombardear el aeropuerto de Saná para impedir el aterrizaje de un avión iraní. Aunque la acción fue reivindicada por el Ejército yemení.