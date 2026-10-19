El ‘Torgo II’ tendrá su base en el puerto de Tenerife y permitirá intensificar la vigilancia de las rutas atlánticas. El buque alcanza los 30 nudos de velocidad, supera las 1.500 millas náuticas de autonomía y cuenta con capacidad para una tripulación de 18 personas

La Agencia Tributaria refuerza la lucha contra el narcotráfico y el contrabando por vía marítima con la incorporación del patrullero de altura ‘Torgo II’ a la flota del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA). El nuevo buque tendrá su base en el puerto de Tenerife, una ubicación estratégica para vigilar las rutas atlánticas e interceptar tráficos ilícitos antes de que alcancen las aguas continentales europeas.

La Agencia Tributaria incorpora el nuevo patrullero de altura ‘Torgo II’, con base en Tenerife, a la flota del Servicio de Vigilancia Aduanera. Agencia Tributaria

Con más de 38 metros de eslora, una velocidad máxima de 30 nudos y una autonomía superior a las 1.500 millas náuticas, el patrullero podrá desarrollar misiones de medio alcance en alta mar. Su capacidad operativa permitirá ampliar la cobertura marítima y mejorar los tiempos de respuesta ante objetivos relacionados con el narcotráfico y otras actividades de contrabando.

Tres puntos estratégicos para vigilar las rutas marítimas

La incorporación del ‘Torgo II’ forma parte de una reorganización de los medios navales de Vigilancia Aduanera, que busca reforzar el control de las principales rutas de tráfico ilícito mediante un sistema de vigilancia distribuido en tres zonas estratégicas: Canarias, Galicia y Baleares.

El dispositivo contará con un primer punto de actuación en Canarias, orientado a las rutas atlánticas y al entorno de los archipiélagos de la Macaronesia. Galicia constituirá el segundo eje, con especial atención a las organizaciones que realizan transbordos a gran distancia de la costa y en condiciones complejas. El tercero se situará en Baleares, desde donde el patrullero ‘Cóndor’ contribuirá a la vigilancia del Mediterráneo occidental.

Junto al ‘Torgo II’, la flota incorporará las capacidades del ‘Torgo I’, su buque gemelo, que tendrá su base en el puerto de Brens, en Cee (A Coruña). El dispositivo también incluye los buques de operaciones especiales ‘Petrel I’ y ‘Fulmar’, con bases habituales en Vigo y Cádiz, respectivamente. La combinación de estos medios permitirá ampliar la presencia de Vigilancia Aduanera en distintos puntos de las rutas utilizadas por las redes de narcotráfico.

Tecnología para operaciones en alta mar

El ‘Torgo II’ dispone de sistemas de comunicación por radio y satélite que garantizan la conexión con el Centro de Coordinación Operativa Permanente (Cecop) de Vigilancia Aduanera y con otros operadores marítimos. También incorpora comunicaciones encriptadas, una cámara térmica y una lancha auxiliar para tareas de reconocimiento y abordaje, equipamiento que facilita la actuación en escenarios operativos diversos.

Su base en Tenerife permitirá intervenir sobre las rutas oceánicas del Atlántico y reforzar la vigilancia preventiva en torno al archipiélago. Canarias desempeña un papel relevante en la lucha contra el tráfico de cocaína, tanto por su posición geográfica como por su relación con algunas de las principales operaciones desarrolladas por Vigilancia Aduanera en los últimos años.

Los patrulleros de las bases de Las Palmas y Tenerife navegan más de 31.000 millas náuticas al año en tareas de vigilancia costera y control marítimo. Esta actividad preventiva complementa las operaciones de interceptación y las aprehensiones de drogas realizadas en alta mar.

Una flota de 47 embarcaciones

El Servicio de Vigilancia Aduanera cuenta con 47 embarcaciones de distintas clases y tamaños, desde grandes buques de operaciones especiales hasta patrulleros e interceptadoras. Entre sus unidades de mayor porte figuran el ‘Petrel’, de 72,5 metros de eslora, y el ‘Fulmar’, de 61 metros, además de los patrulleros de altura ‘Torgo I’, ‘Torgo II’ y ‘Cóndor’.

La flota opera desde 25 bases marítimas y cuenta con el apoyo de otras seis bases aéreas. El Cecop y las Oficinas de Inteligencia Marítima coordinan sus actuaciones, que suman entre 3.500 y 4.000 reconocimientos de embarcaciones al año y más de 280.000 millas náuticas navegadas.

Más de 46 toneladas de cocaína intervenidas desde 2021

La actividad de Vigilancia Aduanera ha resultado clave en grandes operaciones contra el narcotráfico durante las últimas décadas. Según los datos facilitados por la Agencia Tributaria, desde 2021, las unidades navales del SVA han desarrollado 108 actuaciones con resultado positivo, en las que han intervenido más de 46 toneladas de cocaína y 200 toneladas de hachís.

Estas cifras corresponden a las aprehensiones efectuadas en el mar y no incluyen las incautaciones realizadas por Vigilancia Aduanera en puertos españoles ni las actuaciones en territorio interior. La incorporación del ‘Torgo II’ busca fortalecer este dispositivo, ampliar la capacidad de vigilancia en el Atlántico y mejorar la respuesta frente a las redes que utilizan las rutas marítimas para introducir estupefacientes en Europa.