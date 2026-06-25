Nuevos datos sobre la antigüedad de las Pirámides de Icod de los Vinos en ‘Crónicas de San Borondón’

El programa de La Radio Canaria ofrecerá este viernes a las 22:00 horas datos de una investigación interdisciplinar que amplía la antigüedad de estas estructuras piramidales de Tenerife

‘Crónicas de San Borondón‘, el programa sobre arqueología, antropología y leyendas de La Radio Canaria ofrecerá en su próxima entrega, este viernes a las 22:00 horas y en redifusión el domingo a las 00:00 horas, parte de los datos de la investigación Ábora, llevada a cabo por un equipo internacional e interdisciplinar integrado por especialistas en arqueología y profesores universitarios, cuyos resultados parecen destinados a reavivar la polémica sobre el origen y la antigüedad de las denominadas «Pirámides de Icod de los Vinos», en Tenerife.

«Haremos un avance muy importante en el programa de esta semana, solo puedo adelantar que los datos rompen con la cronología oficialmente aceptada», señala el director del programa, José Gregorio González.

El director de ‘Crónicas de San Borondón’, José Gregorio González, flanqueado por Gustavo Sánchez Romero, (iqda), y Ricardo Martín, (dcha)

Para ahondar en este asunto, ‘Crónicas de San Borondón’ recibirá a Gustavo Sánchez Romero, integrante del grupo de investigación Ábora, y de su mano conoceremos parte de esas nuevas dataciones que resultan imprescindibles para fijar la procedencia de estas estructuras piramidales de Icod de los Vinos.

Pirámides de Icod de los Vinos, Tenerife. Foto web proyecto Ábora

La antigüedad de las pirámides en Tenerife, -Güimar e Icod de los Vinos-, es, ciertamente, uno de los interrogantes que ha dominado el debate en tono a la arqueología canaria en las últimas décadas. «Es un enigma que podría empezar a dilucidarse ya que podemos tener datos para ir resolviendo si son estructuras de piedra suelta escalonadas cuya utilidad fue agrícola, en cuyo caso la antigüedad de las mismas sería de apenas 150 años, o si, por el contrario, obedecen a estructuras de carácter ceremonial vinculadas a la cultura de los pobladores guanches», matiza el director del programa.

Anomalías científicas

El espacio recibirá también la visita del físico teórico y neurocientífico Alex Gómez Marín, quien, tras superar una experiencia cercana a la muerte, dedica buena parte de su tiempo a investigar aspectos que tienen que ver con la espiritualidad y los fenómenos aparentemente inexplicables. Ha puesto en marcha diferentes investigaciones científicas con el fin de arrojar luz sobre la naturaleza de tales fenómenos. «Sus credenciales científicas convierten su aproximación al terreno de las anomalías en una oportunidad única para evaluar con solidez muchos asuntos misteriosos», apostilla González.

Álex Gómez Martín, autor de ‘La Ciencia del Último Umbral’

Ricardo Martín, en su sección ‘El Gabinete del Curioseante’, diseccionará la figura bíblica de Enoc, personaje prediluviano que ha generado un torrente de mitos en torno a su figura. En tiempos modernos su figura ha sido reinterpretada en clave extraterrestre. ¿Cuáles son las fuentes documentales que hablan de Enoc? ¿Dónde comienza a forjarse el mito? Todo ello será objeto de análisis por parte de Álex Gómez Martín, autor de ‘La Ciencia del Último Umbral’.

Recreación del mito de Enoc. Imagen generada por IA

Viaje a Marte

El último tramo del programa tendrá como protagonista a Jennifer García Carrizo, investigadora de la Universidad Rey Juan Carlos, con quien el director de ‘Crónicas de San Borondón’ conversará sobre su participación en Hypatia II, el experimento de simulación de colonizaje de Marte.

‘Crónicas de San Borondón’ suma una escala más en su viaje por la arqueología, la antropología y las leyendas de Canarias.