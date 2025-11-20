«El Juego de Lógica» pertenece al periodo surrealista del pintor tinerfeño

La icónica obra surrealista «El Juego de Lógica» del pintor lagunero Óscar Domínguez se subastará durante la tarde de este jueves en la casa de subastas Sotheby’s, en Nueva York, con un precio de salida de un millón de dólares.

Pintada en 1938, esta pieza, también conocida como La Máquina de Escribir, es una de las representaciones más destacadas de la etapa cósmica del artista tinerfeño, que explora lo irracional y lo fantástico.

Obra de un valor único

Esta obra muestra una máquina de escribir cuyos caracteres parecen transformarse en una criatura extraña, desafiando la lógica al combinar elementos de la naturaleza, como plantas e insectos. Por otro lado, este cuadro se ha expuesto en museos prestigiosos como el Guggenheim.

Esta pintura puede llegar a alacanzar entre 2 y 3 millones de dólares, dada su relevancia histórica y su impacto en el movimiento surrealista, siendo Domínguez uno de los referentes internacionales de la pintura surrealista.

Una obra de Óscar Domínguez entrará en subasta por un millón de euros en Nueva York / Archivo RTVC

José Carlos Guerra, experto en la obra de Domínguez, lamenta que el Cabildo de Tenerife no participe en la puja. “Es una pena que esta obra caiga en manos privadas, es una obra que estará fuera de la atención pública, de la visión pública», afirmó.

La pieza actualmente pertenece a la colección Petersen y, aunque su precio de salida es de un millón, los expertos anticipan que las obras de esta etapa de Domínguez seguirán aumentando su valor, afianzando al pintor como uno de los grandes artistas internacionales del surrealismo.