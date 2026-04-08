Las organizaciones que reciben fondos públicos aprueban de forma mayoritaria el examen anual sobre el destino de sus subvenciones

El Comisionado de Transparencia presenta los resultados de la evaluación de 2024 para entidades con ayudas públicas. Un total de 1.186 organizaciones debían detallar el uso de sus fondos entre 60.000 y 100.000 euros. El informe destaca que el 82 % de los participantes superó el control de fiscalización ciudadana.

Informa: Redacción Informativos RTVC

La evaluación incluyó este año a partidos políticos, sindicatos y también a organizaciones empresariales. Esta novedad permite a la ciudadanía vigilar mejor el dinero de todos los canarios. El proceso busca que cualquier persona fiscalice las acciones desarrolladas con presupuesto público.

Noelia García explica que 756 entidades presentaron finalmente sus datos para el análisis. De ese grupo, un total de 650 organizaciones lograron una nota positiva. El Comisionado valora este compromiso con la claridad en la gestión económica.

Sin embargo, el informe revela datos preocupantes sobre el cumplimiento de estas obligaciones legales. Un 34 % de las entidades convocadas decidió no presentarse a esta cita anual. Este silencio administrativo dificulta el control efectivo sobre el origen de sus ingresos.

Suspensos y ausencias destacadas

La lista de incumplidores incluye nombres conocidos como la formación VOX o Intersindical Canaria. Estas organizaciones no superaron los estándares requeridos por la ley de transparencia. Su falta de información genera dudas sobre la gestión de sus ayudas públicas.

Las entidades privadas deben informar siempre sobre el destino real de sus fondos. Esta norma afecta a quienes reciben entre 60.000 y 100.000 euros anuales. Por ello, el Comisionado insiste en la necesidad de cumplir estos plazos.

El objetivo final es fortalecer la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. La transparencia actúa como una barrera natural contra el uso indebido del dinero. Noelia García anima a las entidades a mejorar sus portales de información.