Gran Canaria y Tenerife serán las paradas de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero al frente, una banda que no recalaba en Canarias desde 2016

La Oreja de Van Gogh ofrecerá un concierto en el Anexo del Estadio de Gran Canaria el próximo viernes y otro al día siguiente, en Adeje, en el sur de Tenerife, tras 20 años sin tocar en Canarias, según han informado este lunes sus organizadores en un comunicado.

La Oreja de Van Gogh, con Amaia Montero al frente, dará dos conciertos en Canarias 20 años después

Tres décadas de trayectoria

Las citas forman parte de ‘Tantas cosas que contar Tour 2026’, la gira con la que el grupo celebra tres décadas de trayectoria y abre una nueva etapa con Amaia Montero de nuevo al frente.

Su regreso como vocalista ha despertado una gran expectación entre quienes han acompañado a la banda desde sus comienzos y entre nuevas generaciones de público. El repertorio recorre algunos de los grandes éxitos de La Oreja de Van Gogh, canciones que forman parte de la memoria colectiva del pop español, como Cuídate, La playa, Puedes contar conmigo, Rosas y 20 de enero.

Los conciertos ofrecerán también la oportunidad de reencontrarse con la energía y la emoción que han caracterizado la trayectoria del grupo, agregan sus organizadores.