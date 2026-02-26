La alcaldesa Carolina Darias critica los obstáculos del Gobierno de Canarias para topar los precios de la vivienda

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, ha presentado hoy el balance de gestión de su grupo de gobierno. El informe municipal ha puesto el foco en los avances logrados en áreas clave para la ciudadanía, como Bienestar Social, Educación y Transformación Digital.

Vídeo RTVC

Sin embargo, durante su comparecencia, la regidora ha querido alzar la voz para reclamar avances urgentes en materia de vivienda.

Fricciones por los precios del alquiler

Darias se ha referido directamente a los obstáculos que sigue poniendo el Gobierno de Canarias a la petición formal tramitada por el Ayuntamiento. El consistorio capitalino lleva tiempo solicitando la declaración de la ciudad como zona tensionada con el objetivo de poder poner un tope a los precios de la vivienda.

La alcaldesa ha lanzado una pregunta directa al Ejecutivo autonómico, cuestionando cuánto tiempo ha pasado desde que se formalizó esta solicitud. En este sentido, ha recordado que la medida busca proteger económicamente a las familias de Las Palmas de Gran Canaria frente a la actual escalada de precios.

Apoyo social bajo el paraguas ‘Más que bien’

Al margen de la vivienda, el balance de gestión ha destacado el impacto positivo de la estrategia municipal denominada «Más que bien».

Esta iniciativa ha conseguido llegar a miles de vecinos vulnerables que ahora se benefician del apoyo institucional.

Para lograr este alcance, el Ayuntamiento ha firmado diversos convenios de colaboración con ONG, destinando a este fin más de seis millones de euros.

Educación en los barrios y modernización

En el ámbito de la Educación, la corporación también ha multiplicado la inversión para extender sus programas a todos los distritos de la ciudad.

Bajo el lema de educar «con calidad y calidez», se han acercado a los diferentes barrios proyectos como la educación en familia y los talleres de la Universidad Popular. Por último, el balance también ha abordado el proceso de modernización administrativa que afrontan actualmente los servicios municipales.

Según las previsiones detalladas por el grupo de gobierno, esta ambiciosa transformación digital culminará de forma definitiva en el año 2027.