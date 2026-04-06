La isla reduce el desempleo entre menores de 25 años el doble que la media española gracias al impulso del sector tecnológico

El paro juvenil bajó en Tenerife en 400 personas durante el último año según los datos del SEPE publicados este lunes. El Cabildo de Tenerife vincula este éxito al crecimiento de empresas científicas y digitales que generan miles de empleos.

El paro juvenil en Tenerife cae un 9 % y lidera el descenso nacional / Cabildo de Tenerife

El desempleo entre los menores de 25 años cayó un 9,37 % en Tenerife durante el último ejercicio. Esta cifra supera notablemente el descenso registrado en el conjunto de España, que se situó en el 4,58 %.

La isla destaca ahora junto a territorios como Andalucía o Ciudad Real en la mejora del mercado laboral joven. Los datos de marzo confirman una tendencia positiva que sitúa a la región a la vanguardia nacional.

Actualmente, la cifra total de desempleados en la isla alcanza las 63.501 personas tras bajar un 7,19 % anual. El mandato actual acumula una reducción de 11.000 parados desde su inicio en julio de 2023.

Impulso al ecosistema tecnológico

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila. resalta el esfuerzo para potenciar sectores estratégicos como el aeroespacial, el digital y el audiovisual. Estas áreas buscan mejorar la inserción laboral y diversificar la economía productiva de la isla.

Durante el primer trimestre de 2026, las empresas digitales firmaron más de 8.300 contratos nuevos para jóvenes. El Cabildo proyecta además crear 500 empleos directos a medio plazo mediante su nueva estrategia aeroespacial.

El Parque Científico y Tecnológico ya supera el centenar de entidades instaladas tras recibir una inversión de 140 millones. Grandes firmas internacionales como Samsung, Intel Capital o Telefónica ya operan desde estas instalaciones insulares.

Inversión millonaria en formación

El área de Formación y Educación destina 9 millones de euros a programas específicos para la inserción laboral. El consejero Efraín Medina defiende que la colaboración con empresas y ayuntamientos logra resultados concretos.

El proyecto Nuevas Oportunidades de Empleo cuenta con la mayor dotación presupuestaria al sumar 4,1 millones de euros. Por su parte, el programa Práctica Cabildo permitió la contratación de 368 personas con 2,5 millones.

La corporación insular mantiene además una línea de subvenciones de 3,7 millones para contratar a 160 jóvenes titulados. El objetivo final es permitir que la juventud canaria pueda desarrollar su proyecto de vida en Tenerife.