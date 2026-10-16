Manuel Domínguez y Borja Sémper defienden una atención específica para el Archipiélago, piden que el Estado asuma la tutela de los menores migrantes y abogan por una política migratoria que combine el respeto a los derechos humanos con el control de las fronteras

El presidente del Partido Popular de Canarias, Manuel Domínguez, y el portavoz nacional de la formación, Borja Sémper, defendieron este viernes en Santa Cruz de Tenerife la necesidad de que el Estado atienda las singularidades territoriales, económicas y sociales del Archipiélago. Ambos dirigentes reivindicaron el compromiso del PP con las Islas y reclamaron que sus necesidades formen parte de las prioridades de la política nacional durante todo el año, más allá de los periodos electorales.

El PP garantiza un papel protagonista para Canarias si Feijóo gobierna y exige un cambio en la política migratoria. Partido Popular de Canarias

La comparecencia puso el broche a la agenda que Sémper desarrolló desde el jueves en Gran Canaria y Tenerife, con visitas y encuentros relacionados con la cultura y el deporte tradicional. Domínguez agradeció la presencia del portavoz nacional y destacó su interés por la realidad canaria. “No es normal que un cargo nacional de cualquier formación política tenga tanto acento en una tierra como esta y tenga tanta visión particular de ella”, afirmó.

El PP reivindica las singularidades del Archipiélago

Domínguez recordó que la condición ultraperiférica de Canarias, su fragmentación territorial y su lejanía de la Península requieren una atención específica por parte del Estado. A su juicio, estas circunstancias obligan a incorporar las necesidades de las Islas a las decisiones políticas y de gobierno, sin limitar esa atención a las campañas electorales.

Sémper coincidió en la relevancia del Archipiélago dentro del proyecto nacional del PP. “Hay algunos lugares que son especial y singularmente relevantes, y entre ellos están las Islas Canarias”, señaló. El portavoz aseguró que, si Alberto Núñez Feijóo llega a la Presidencia del Gobierno, Canarias tendrá un papel protagonista en la acción del Ejecutivo.

Además, anunció que dirigentes nacionales del partido visitarán las Islas durante la precampaña y la campaña electoral para respaldar a la organización autonómica. “Iremos viniendo a lo largo de esta precampaña y durante la campaña electoral para evidenciar y reflejar ese cariño y ese compromiso político”, añadió.

Cultura y tradiciones con impacto económico

La agenda de Sémper incluyó una visita a la vela latina en Gran Canaria, una de las expresiones más representativas del deporte tradicional canario. En Tenerife, el dirigente conoció una murga y el proyecto Educa Carnaval, impulsado por la murga Diablos Locos para acercar las tradiciones carnavaleras a las nuevas generaciones.

Domínguez destacó la importancia de transmitir estas costumbres a los jóvenes para garantizar su continuidad. “Si tenemos jóvenes que ya conocen nuestras costumbres y nuestras tradiciones, seguramente tendremos un gran futuro”, afirmó.

El presidente regional del PP también defendió el valor económico de estas celebraciones, que generan actividad para profesionales de distintos sectores. «No es solo celebrarlo; es hablar de economía, es hablar de turismo, es hablar de quien cose, de quien diseña, de quien engalana las calles”, explicó.

En este contexto, reclamó medidas que reduzcan la presión fiscal sobre los autónomos vinculados a las fiestas populares y que contribuyen a mantener vivas las tradiciones del Archipiélago.

Domínguez pide que el Estado tutele a los menores migrantes

La situación migratoria centró otra parte de la comparecencia. Manuel Domínguez reclamó que el Estado asuma la atención y tutela de los menores migrantes cuando no resulte posible su retorno o reunificación familiar. “Si los menores no tienen esa posibilidad de retornar, tiene que ser el Estado quien les atienda y quien les tutele”, afirmó.

El dirigente autonómico también defendió el refuerzo de los medios de vigilancia y control en las costas canarias. En este sentido, valoró la propuesta de desplegar Frontex y las Fuerzas Armadas junto a la Guardia Civil y la Policía Nacional para mejorar la respuesta frente a la inmigración irregular.

Sémper reclama un cambio en la política migratoria

Por su parte, Borja Sémper criticó la gestión migratoria del Gobierno de España y pidió explicaciones sobre los episodios denunciados de incursiones de embarcaciones marroquíes en aguas españolas. Asimismo, reclamó la comparecencia del presidente del Gobierno ante la Diputación Permanente del Congreso.

El portavoz nacional defendió una política migratoria que combine el respeto a los derechos humanos con una gestión eficaz de las fronteras y una planificación acorde con la capacidad de los servicios públicos. “No estamos hablando de paquetería exprés, estamos hablando de seres humanos que vienen o llaman a nuestra puerta buscando un futuro mejor», afirmó.

Sémper añadió que la política migratoria debe tener en cuenta las necesidades del mercado laboral y la capacidad de respuesta de servicios esenciales como la sanidad, la educación y la vivienda. En esa línea, defendió que la llegada de personas migrantes se vincule a oportunidades de empleo y contratos de trabajo. “La política de inmigración tiene que pasar, desde la humanidad, a ser una política identificable, contundente y clara”, concluyó.

Con esta visita, el PP busca reforzar su presencia en Canarias y trasladar las demandas del Archipiélago a su proyecto político nacional, con especial atención a la financiación, las singularidades territoriales, las tradiciones y la gestión migratoria.