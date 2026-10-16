La barca intentaba cubrir la ruta atlántica hacia Canarias. Los equipos de rescate mantienen la búsqueda de un número indeterminado de desaparecidos, mientras que la Cruz Roja de Gambia ha confirmado la recuperación de doce cadáveres

Al menos doce personas han muerto tras el naufragio de una embarcación que transportaba a un grupo de migrantes frente a la costa de Gambia. La Sociedad de la Cruz Roja de Gambia ha informado de que el «trágico incidente» ocurrió este jueves cerca de Jinack Kajata, en la frontera norte con Senegal, y ha confirmado que los equipos de emergencia continúan trabajando en la zona ante la existencia de un número indeterminado de desaparecidos.

Informa: Eva Trujillo

Según la organización humanitaria, la embarcación intentaba realizar la travesía por la ruta migratoria atlántica, que tiene Canarias como principal destino. Por el momento, los equipos de respuesta han recuperado doce cadáveres, aunque las autoridades todavía no disponen de una cifra definitiva de personas desaparecidas.

La búsqueda continúa sin una cifra definitiva de desaparecidos

La Cruz Roja de Gambia ha advertido de que la magnitud de la tragedia todavía no está clara. «El número de personas desaparecidas sigue siendo incierto, y se espera obtener más información a medida que continúen las labores de respuesta», ha señalado en un comunicado publicado en redes sociales.

La organización también ha explicado que trabaja en coordinación con las autoridades y otros equipos implicados en las labores de emergencia. En su mensaje, ha subrayado el impacto humano del naufragio y ha expresado su solidaridad con las familias y comunidades afectadas.

«Detrás de cada cifra hay una vida humana, una familia y una comunidad que se enfrentan a la pérdida y a la incertidumbre», ha recordado la entidad, que ha reafirmado su compromiso de «preservar la dignidad humana y aliviar el sufrimiento humano, dondequiera que este se presente».

El endurecimiento de los controles desplaza las salidas hacia el sur

El naufragio se produce pocos días después de que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) informara de un descenso de las llegadas de migrantes desde África occidental a Europa, con Canarias como uno de los principales puntos de entrada.

Sin embargo, la organización advirtió de que el refuerzo de los controles migratorios en Marruecos, Mauritania y Senegal está favoreciendo la dispersión de las salidas hacia zonas más meridionales de la costa africana. Este desplazamiento obliga a algunas embarcaciones a emprender travesías más largas y peligrosas por el Atlántico.

La tragedia vuelve a poner de relieve los riesgos de una ruta en la que las condiciones de navegación, la distancia y la precariedad de algunas embarcaciones pueden tener consecuencias mortales. Mientras continúan las labores de búsqueda frente a Gambia, la cifra de víctimas podría aumentar a medida que los equipos de emergencia obtengan nuevos datos sobre las personas que viajaban a bordo.