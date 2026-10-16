Un cayuco con unas 75 personas viaja hacia La Restinga

El cayuco transportaría de forma precaria desde África a unas 75 personas que están siendo acompañadas por Salvamento Marítimo al muelle de La Restinga

Embarcación de Salvamento Marítimo en la isla de El Hierro. Imagen de recurso

A primera hora de este viernes detectaban en aguas al sur de El Hierro un cayuco con unas 75 personas a bordo. En principio, todas cuentas aparentemente con buena salud. Aún así, les esperan en La Restinga los servicios de atención y sanitarios para comprobar si necesitan ayuda médica y propocionarles auxilio en la isla.

Desde el pasado 12 de octubre no llegaba ninguna embarcación de este tipo a El Hierro. Esto ha supuesto un respiro para los recursos de acogida limitados con los que cuentan en el la isla, y que en las últimas semanas se habían visto llevados al límite. Solo en lo que va del mes de octubre, han llegado (contando con esta última) más de un millar de migrantes a El Hierro. Y en el transcurso de 2026 son más de 4.500 las personas que han llegado a las costas herreñas.