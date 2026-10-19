Los partidos aceleran la precampaña a poco más de 40 días de las elecciones

PP, Vox, PSOE y Podemos intensifican sus mensajes y propuestas ante la cita electoral del 29 de noviembre

La precampaña electoral entra en una nueva fase con los principales partidos intensificando sus actos, mensajes y propuestas. A poco más de 40 días de las elecciones y con las coaliciones ya cerradas, PP, Vox, PSOE y Podemos aceleran sus estrategias para movilizar al electorado.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Todos pisan el acelerador y se suceden los actos de precampaña. Con las coaliciones ya cerradas, los partidos intensifican sus mensajes cuando quedan poco más de 40 días para las elecciones.

Feijóo ha presentado hoy un contrato con España. Dice que va a reconstruir el país si llega a la Moncloa, con medidas como la revalorización de las pensiones y un millón de viviendas.

Feijóo presenta su “contrato con España”

Metidos de lleno en precampaña, Feijóo se presenta como el candidato del cambio.

Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP: “Mi mayor ambición es lograr que la palabra de un presidente del Gobierno vuelva a tener valor. Me comprometo a defender la soberanía y la integridad territorial de España.”

Al mismo tiempo, el Partido Popular negocia con Vox algún tipo de alianza que permita a la derecha retener el control de la Cámara Alta del Senado.

Vox insiste en su mensaje

Aunque ni el Partido Popular ni Vox confirman una alianza para una candidatura única al Senado, Abascal insiste en su mensaje.

Santiago Abascal, presidente de Vox: “Este mes y medio que queda hasta el día 29 de noviembre, los españoles deben estar atentos. Porque, insisto, Sánchez pretende robar estas elecciones.”

El PSOE responde a Feijóo

Mientras, los socialistas apelan a la movilización y prometen nuevos decretos sociales en un intento de darle la vuelta a las encuestas. Desde el PSOE dan poco crédito a Feijóo.

Patxi López, secretario general del PSOE: “Qué nerviosa está la derecha, y no me extraña que esté nervioso porque cada vez que aparece su líder se cuenta en sus intervenciones por metedura de pata.”

Podemos entra de lleno en campaña

Podemos confirma que se presentará en todo el país. Reitera sus disculpas por no haber logrado un acuerdo con Frente Amplio, pero entra ya de lleno en campaña.

Pablo Fernández, portavoz de Podemos: “Vamos a centrarnos en hacer campaña, en trasladar nuestras propuestas a la ciudadanía: paz, casa y trabajo.”

El reloj sigue corriendo y quedan ya poco más de 40 días para las elecciones.