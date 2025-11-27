Pasión de mango | Receta ‘Como en casa’

Pasión mango / La receta ‘Como en casa’ de RTVC

Pasión de mango es la cumbre de la repostería creativa de Bambi Gourmet, en el Puerto de la Cruz (Tenerife). Una receta que han compartido con el programa ‘Como en casa‘ de Televisión Canaria.

Se presenta como un trampantojo que simula la forma de un mango real. Este postre es notable por el uso de productos de kilómetro cero como el mango y la parchita (maracuyá) de Canarias. Su elaboración es compleja y por etapas.

Lista de ingredientes

Puedes ir marcando los ingredientes a medida que los añadas en la elaboración o en tu cesta de la compra.

Qué necesitas para la pasión de mango Carne molida de pierna de cordero Perlas de chocolate blanco Chocolate blanco para fundir Colorante líquido rojo Leche condensada Manteca de cacao Spray alimentario Pulpa de parchita (maracuyá) Pulpa de manga Caviar de limón Nata montada Gelatina Azúcar

Elaboración paso a paso

Creación del corazón de parchita y la mousse

El proceso comienza preparando los coulis (salsas) de parchita y mango, a los que se añade un poco de azúcar y agua (el mango se bate sin necesidad de trocearlo). El coulis de parchita se coloca en esferas de silicona y se lleva a congelación.

Para la mousse de mango, se mezclan los ingredientes en la batidora, incluyendo la pulpa de mango, nata montada, gelatina, azúcar, agua, leche condensada y caviar de limón. Es fundamental el uso de caviar de limón, que aporta una explosión cítrica.

Se rellenan los moldes en forma de mango con la mousse y se incorpora en el centro la esfera congelada de parchita, la cual debe estar previamente sellada con chocolate de cobertura. Los moldes se llevan nuevamente a congelación durante 24 horas.

Baño y decoración

Una vez congelados, los mangos se colocan sobre una rejilla. Primero, se sellan con el chocolate de cobertura, que contiene manteca de cacao y debe ser muy líquido. Este paso es clave para el trampantojo.

A continuación, se bañan con el espejo de color (chocolate espejo). Este es un producto de repostería que combina agua, azúcar, leche condensada, chocolate y láminas de gelatina, dando un acabado impecable. Finalmente, se rocía con un spray alimentario para conseguir el aspecto de la piel de un mango real.

Preparación de la receta en vídeo