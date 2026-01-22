El Fútbol Club Barcelona confirma el diagnóstico de Pedri, una lesión muscular en el bíceps femoral

Pedri estará un mes de baja por lesión. Así se retiraba del terreno de juego tras sentir las molestias en el partido frente al Slavia de Praga de la Champions League

El tinerfeño se marchó lesionado del partido de Champions League contra el Slavia de Praga. En el minuto 61, el centrocampista quedó tendido sobre el césped después de tocarse el isquiotibial derecho pidiendo el cambio de inmediato.

Los partidos que se pierde Pedri

Las pruebas realizadas estiman un tiempo de recuperación de un mes, por lo que se podría perder hasta 7 partidos, entre ellos se encuentran 4 de Liga, 1 de Champions League y los cuartos de final de la Copa del Rey. Asimismo, una hipotética ida de semifinales de Copa y una posible ida del «play off» de la Champions.

Es la tercera lesión muscular que sufre Pedri esta temporada. En lo que va de curso, el canario se ha perdido 5 encuentros por una rotura en el bíceps femoral distal de la pierna izquierda (Elche, Brujas, Celta, Athletic, Chelsea). Además, fue baja del último partido de 2025 contra el Villareal por leves molestias musculares.