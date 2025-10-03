Luis de la Fuente vuelve a contar con los dos jugadores canarios para los partidos de clasificación para el Mundial 2026 que se disputarán en Elche y Valladolid

-El seleccionador de España, Luis de la Fuente da a conocer la lista de convocados para los partidos ante Georgia y Bulgaria, en la tercera y cuarta jornada de la fase de clasificación al Mundial 2026, este viernes. EFE/ Rodrigo Jimenez

La ausencia del capitán Álvaro Morata en la convocatoria del seleccionador Luis de la Fuente para enfrentarse a Georgia y Bulgaria, en la tercera y cuarta jornada de la fase de clasificación al Mundial 2026, es la gran novedad junto a los regresos de Marcos Llorente, Pablo Barrios, Álex Baena y Samu Aghehowa.

De la Fuente prescinde de Morata y no regresa, tras caerse de la última convocatoria por un problema físico Fabián Ruiz, dos futbolistas importantes desde la llegada al cargo del seleccionador que sí mantiene en la convocatoria a Lamine Yamal. Tras disputar dos partidos con el Barcelona, una vez recuperado de la lesión que sufrió en la última ventana de partidos con la selección española, la joven estrella de 18 años no recibe descanso y estará en Elche y Valladolid en los partidos de clasificación al Mundial.

Con las bajas por lesión respecto a la última convocatoria de Dani Carvajal, Gavi, Fermín López y Nico Williams, De la Fuente no convoca a ningún jugador sin experiencia con la absoluta y recupera a jugadores que ya fueron internacionales. Para el lateral derecho cita a Marcos Llorente, en el centro del campo vuelve a contar con Pablo Barrios y regresa tras lesión Álex Baena, como Samu en la delantera.

Luis de la Fuente cuenta también con Yéremi Pino

También vuelve a la selección española tras acudir a la anterior convocatoria y no disputar por molestias ninguno de los dos primeros partidos de la clasificación, con pleno de triunfos español, Yeremy Pino. De la Fuente sostiene la presencia de Jorge de Frutos, jugador al que también llamó hace hace un mes.

La selección española se enfrentará a Georgia el sábado 11 de octubre en el estadio Martínez Valero de Elche y, tres días después, el martes 14, recibirá a Bulgaria en el Nuevo Zorrilla de Valladolid. Ambos encuentros se disputarás a las 20:45 horas.

Convocatoria

Porteros: Unai Simón (Athletic Club), David Raya (Arsenal/ING) y Álex Remiro (Real Sociedad).

Defensas: Marcos Llorente (Atlético de Madrid),Pedro Porro (Tottenham/ING), Robin Le Normand (Atlético de Madrid), Pau Cubarsí (Barcelona), Dani Vivian (Athletic Club), Dean Huijsen (Real Madrid),Marc Cucurella (Chelsea/ING) y Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen/ALE).

Centrocampistas: Rodri (Manchester City/ING), Martín Zubimendi (Arsenal/ING), Pablo Barrios (Atlético de Madrid), Aleix García (Bayer Leverkusen/ALE), Mikel Merino (Arsenal/ING), Pedri (Barcelona), Álex Baena (Atlético de Madrid) y Dani Olmo (Barcelona).

Delanteros: Yeremy Pino (Crystal Palace/ING), Ferran Torres (Barcelona), Jorge de Frutos (Rayo Vallecano), Lamine Yamal (Barcelona), Jesús Rodríguez (Como/ITA), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) y Samu Aghehowa (Oporto/POR).