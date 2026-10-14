El presidente de Hispasat señala la proximidad al Ecuador, la calidad de los cielos y los incentivos fiscales como fortalezas del archipiélago. También advierte de la incertidumbre sobre el Telescopio de Treinta Metros y reclama más inversión y coordinación europea en el sector espacial

El exministro de Ciencia e Innovación y actual presidente de Hispasat, Pedro Duque, ha destacado este miércoles las ventajas de Canarias para desarrollar la industria aeroespacial, entre ellas su proximidad al Ecuador, la limpieza de sus cielos y las condiciones fiscales favorables para la implantación de empresas tecnológicas.

El exministro de Ciencia e Innovación y actual presidente de Hispasat, Pedro Duque, este miércoles, en Tenerife. EFE/ Ramón De La Rocha

Antes de participar en el encuentro ‘Horizonte 2035: Geopolítica, tecnología y espacio’, organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección en Canarias, Duque ha señalado que la ubicación del archipiélago lo convierte en un territorio especialmente interesante para instalar plataformas de lanzamiento de cohetes. Se trata de una posibilidad que, según ha recordado, lleva décadas sobre la mesa sin llegar a materializarse.

El presidente de Hispasat también ha resaltado la contribución del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y la visión de su fundador, Francisco Sánchez, para facilitar el acceso a los cielos del archipiélago y favorecer el desarrollo de la población, las universidades y los estudiantes canarios.

El futuro incierto del Telescopio de Treinta Metros

Preguntado por el proyecto del Telescopio de Treinta Metros (TMT), que finalmente no se instalará en La Palma, Duque ha afirmado que atraviesa una especie de «tiempo muerto» y que todavía no está claro cuál será su futuro.

A su juicio, los cambios en la financiación de la ciencia en Estados Unidos, uno de los principales financiadores del proyecto, podrían obligar a replantear su desarrollo o a buscar un nuevo consorcio que garantice su continuidad.

«Ahora mismo no se le ve salida a esto ni en Hawái ni en ningún sitio«, ha afirmado. Duque ha pedido seguir atentos a la evolución del proyecto y no ha descartado que sus responsables tengan que reconsiderar el diseño del telescopio.

Duque reclama mantener el aumento de la inversión científica

Sobre el papel de la ciencia en la próxima campaña electoral, el exministro ha expresado su deseo de que los partidos mantengan la senda de crecimiento de la inversión pública en investigación e innovación.

Duque ha señalado que durante su etapa al frente del ministerio y la posterior gestión de Diana Morant, la inversión del Gobierno de España en estas áreas se ha duplicado. Según ha explicado, el porcentaje del producto interior bruto (PIB) destinado a ciencia e innovación ha pasado de algo menos del 1,25 % al 1,50 %.

«Yo pienso que lo racional será que todos los que se presentan a la campaña electoral pretendan continuar esta línea y que dentro de otros ocho años vuelva a subir otro 0,25″, ha manifestado.

Europa necesita más inversión y coordinación espacial

Duque ha realizado estas declaraciones durante la presentación de un libro sobre la geopolítica del espacio, especialmente desde la perspectiva de la defensa y la seguridad, elaborado por varios expertos en el marco del Instituto Español de Estudios Estratégicos.

El presidente de Hispasat ha presidido el comité de esta publicación, que reúne aportaciones destinadas a promover la reflexión sobre la posición de España y su capacidad para influir en las decisiones europeas. El objetivo consiste en ofrecer a los responsables políticos y estratégicos una referencia para comprender el contexto internacional, las actuaciones de otros países y las implicaciones del desarrollo espacial.

Entre las principales conclusiones del libro, Duque ha destacado que los activos espaciales se han convertido en elementos imprescindibles para afrontar un conflicto bélico. Por este motivo, ha defendido que Europa refuerce sus capacidades, impulse proyectos comunes y aumente tanto la inversión como la coordinación entre sus Estados.

«La cantidad de inversión no nos basta y, sobre todo, la cantidad de coordinación entre los países europeos no nos basta para poder estar a la altura», ha afirmado, en referencia al avance de otras potencias en este ámbito.

Tenerife anuncia una constelación propia de cuatro satélites

Por su parte, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, encargada de inaugurar el encuentro, ha destacado las condiciones de la isla para desarrollar actividades tecnológicas vinculadas al espacio. Entre sus fortalezas ha citado su condición de región ultraperiférica, la capacidad de sus supercomputadores y la conectividad que proporcionan los cables submarinos.

Dávila también ha subrayado que el sector ya genera empleo y facilita el regreso de talento cualificado gracias a la transferencia de conocimiento del Instituto de Astrofísica de Canarias y a las iniciativas promovidas por el Cabildo.

Además, ha anunciado que Tenerife desplegará próximamente una constelación propia de cuatro satélites para observar las islas desde el espacio y mejorar la respuesta ante fenómenos que requieran actuaciones de protección civil.