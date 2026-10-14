La maquinaria ha empezado a llegar este martes a la parcela del litoral de Candelaria, donde se derribará un complejo hotelero construido en 1964 y en desuso desde hace años. Los trabajos durarán tres meses y buscan eliminar los riesgos para la seguridad de las personas

La maquinaria necesaria para demoler el antiguo Hotel Tenerife Tour, situado en la avenida Marítima de Las Caletillas, en Candelaria, ha comenzado a llegar este martes 13 de octubre. Los trabajos de derribo arrancarán el jueves 15 y cuentan con un plazo de ejecución de tres meses.

Comienzan los trabajos de demolición del antiguo Hotel Tenerife Tour en Las Caletillas. Ayuntamiento de Candelaria

La actuación la promueve Tenerife Tour S.A., propietaria del complejo, de acuerdo con el Proyecto de Derribo Integral redactado por el Estudio Funcionall SLP, que también asume la dirección de obra.

Un complejo construido hace más de 60 años

El antiguo hotel se construyó en 1964 sobre una parcela de 8.359 metros cuadrados en el litoral de Candelaria. El inmueble cuenta con una superficie construida total de 4.816 metros cuadrados, unas instalaciones que llevan años en desuso.

El proyecto pretende eliminar los riesgos que el estado del edificio representa para la seguridad de las personas y devolver el solar a su estado anterior a la construcción del complejo hotelero.

Demolición por fases y gestión de residuos

Los trabajos se desarrollarán de forma progresiva, desde las plantas superiores hasta las inferiores. El proyecto contempla la separación de los materiales reciclables y la gestión de los residuos generados durante la demolición.

Mientras duren las obras, la parcela permanecerá vallada mediante un cerramiento para delimitar la zona de actuación. Por este motivo, se pide a los vecinos y vecinas que respeten la señalización y las medidas de seguridad establecidas en el entorno.