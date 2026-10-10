Pedro Rodríguez recibe el homenaje del Camp Nou tras anunciar su retirada

El tinerfeño recibió una gran ovación en el Camp Nou y realizó el saque de honor tras anunciar su retirada del fútbol profesional

Pedro Rodríguez ha vuelto este sábado a pisar el césped del Camp Nou, esta vez para recibir el reconocimiento de la que fue su afición. El exfutbolista tinerfeño, que esta semana anunció su retirada a los 39 años, fue homenajeado en los minutos previos al partido entre el FC Barcelona y el Getafe.

El ex jugador del FC Barcelona Pedro en el campo antes del partido REUTERS/Albert Gea

El de Abades salió al terreno de juego entre una gran ovación de las gradas y realizó el saque de honor antes del comienzo del encuentro. Pedro también siguió el calentamiento desde el banquillo y pudo reencontrarse con algunos de los futbolistas azulgranas, entre ellos el también canario Pedri González.

El homenaje completa varios días de despedida para el delantero. El viernes, el Barcelona ya había organizado un acto en el Auditori 1899 con la presencia del presidente Joan Laporta y antiguos compañeros como Xavi Hernández, Carles Puyol y Sergio Busquets. Pedro explicó allí que había llegado el momento de cerrar una carrera de casi dos décadas en el fútbol profesional.

Una de las piezas claves del Barça de Guardiola

Formado en la cantera azulgrana, Pedro fue una de las piezas del Barcelona de Pep Guardiola y dejó el club con 99 goles. Además, hizo historia al convertirse en el primer futbolista en marcar en las seis competiciones oficiales que disputó el Barça en un mismo año.

Con el conjunto catalán conquistó, entre otros títulos, cinco Ligas y tres Champions, mientras que con la selección española fue campeón del mundo en 2010 y de Europa en 2012.

El escenario elegido para su despedida no podía ser más simbólico. Pedro había anunciado su retirada precisamente desde el Camp Nou y este sábado regresó ante miles de aficionados para recibir el último aplauso del estadio en el que se convirtió en una de las figuras de la etapa más laureada de la historia reciente del Barcelona.

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Imágenes de Albert Gea / REUTERS