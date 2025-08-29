El entrenador del Málaga señala que en defensa el equipo amarillo «está siendo muy sólido», maneja «muy bien diferentes estructuras, es atrevido»

Málaga CF visita el domingo en el Estadio de Gran Canaria para jugar contra el equipo amarillo y Pellicer vaticina «un partido muy bonito para todos»

El entrenador del Málaga, Sergio Pellicer, aseguró este viernes que el recién descendido UD Las Palmas, al que visitan el domingo en el Estadio de Gran Canaria, ha demostrado, «con hechos y con actuaciones» como la que tuvo al ganar el lunes en Córdoba (1-3), que es «un firme candidato para estar arriba» al final de LaLiga Hypermotion.

Pellicer: «Las Palmas ha demostrado que es un firme candidato para estar arriba». Imagen del Estadio de Gran Canaria donde se jugará este domingo el UD las Palmas-Málaga CF.

«Tienen una una idea atrevida, no necesitan tener posesión para hacer daño”, advirtió en rueda de prensa el técnico castellonense, quien insistió en que el conjunto grancanario “se ha adelantado en el marcador en estos partidos y necesita muy poco para hacer daño”, y es un adversario que «mueve muchos jugadores por dentro y tiene mucha calidad defensiva».

Para Pellicer, en defensa Las Palmas «está siendo muy sólido», maneja «muy bien diferentes estructuras, es atrevido» y tiene «confianza en el uno contra uno», además de que «saben sufrir», por lo que vaticinó «un partido muy bonito para todos».

«Vamos con muchísima confianza tras la victoria del otro día (1-0 ante la Real Socieda B) y viendo en lo que estamos mejorando. Son rivales que te van a penalizar con muy poco, pero tenemos confianza. La emoción, concentración, pasión e intensidad que tenemos en La Rosaleda, la tenemos que transmitir fuera también y si hacemos eso, estaremos cerca», dijo.

Jugadores lesionados

El preparador malaguista admitió que alcanzar ese objetivo «es difícil, pero es un debe» que tienen que «mejorar», al tiempo que lamentó la nueva lesión de gravedad en su plantilla, la del defensa Álex Pastor, quien estará varios meses de baja por una rotura del ligamento cruzado y del menisco de la rodilla.

«Primero, para él es un mazazo bestial por todo lo que incluye a nivel personal, pero volverá más fuerte. La vida te pone a prueba y cuando pasan estas cosas es porque tienen que venir. Va a ser mejor. Somos una familia y hay que estar cerca de él», recalcó Pellicer.

Incidió en la «mala suerte» de que las lesiones se estén cebando con sus jugadores, aunque esto les «tiene que hacer más fuertes».

«Llevamos muchos golpes. En dos jornadas somos los más golpeados. A darle el máximo apoyo y a buscar soluciones. Es un mazazo para todos y también para la dirección deportiva», comentó el técnico, quien consideró que ante esta nueva grave lesión, que se une a la del mediocentro Luismi Sánchez, «el club hará un último esfuerzo».

Posible última temporada en el Málaga

Sobre la posibilidad de que sea su última temporada en el Málaga, Pellicer puntualizó que él lo apuntó como hipótesis, porque también dijo que le «gustaría» quedarse», como ya manifestó en campañas anteriores, aunque siempre es consciente de que para ello deben de «hacer una gran temporada», que es lo que él quiere «transmitir».

«Siento un cariño enorme por parte del club y de la gente. Es mi casa. Mejor que aquí no voy a estar en ningún lado, pero quiero esa incomodidad, ese hambre y esa energía. Tener esa ambición para que podamos hacer algo grande, soñar y pelear por estar entre los diez primeros sabiendo que es una categoría muy complicada», aseveró.