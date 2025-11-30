El Perdoma aguantó el pulso al Meaño en la primera parte, pero se desfondaron tras el descanso y encadenan una nueva derrota

El Perdoma cede en Pontevedra y sigue sin ganar / CB Perdoma

El club tinerfeñño, Perdoma cayó en su visita a Pontevedra ante el Inelsa Solar Asmubal Meaño por 35-27, en un duelo correspondiente a la décima jornada de la División de Honor Plata Femenina de balonmano Grupo A.

Las tinerfeñas en la primera parte, le plantaron cara a su rival; 6-6 (minuto 10), 10-10 (minuto 20) y 15-14 (minuto 30, descanso).

En la segunda parte el equipo tinerfeño no pudo aguantar su ritmo, y poco a poco el Meaño se fue en el marcador para apuntarse la victoria.

Las tinerfeñas continúan últimas con un solo punto en su casillero, y en este partido destacaron en el capítulo goleador Elvira (8), Nayara (7) y María Candelaria (5).