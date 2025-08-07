ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

Pestana califica de «obstruccionismo» al PP con el reparto de menores migrantes

Redacción RTVC
Redacción RTVC

Anselmo Pestana ha criticado la posición del Partido Popular en el reparto de menores migrantes calificándola de «obstruccionismo»

El Delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, ha denunciado las críticas del Partido Popular en el reparto de menores migrantes no acompañados. Pestana las ha calificado de «obstruccionismo».

Anselmo Pestana, Delegado del Gobierno en Canarias.

Anselmo Pestana ha asegurado que se va a cumplir la Ley y las Comunidades Autónomas tendrán que asumirla.

Anselmo Pestana ha criticado la posición del Partido Popular en el reparto de menores migrantes calificándola de "obstruccionismo"
El Delegado del Gobierno critica la posición del PP sobre la derivación de menores migrantes a otras Comunidades Autónomas. RTVC.

En respuesta a los medios de comunicación sobre la negativa del PP en varias regiones españolas, ha afirmado «vamos a ser un ejemplo de país distribuyendo esos menores a través la geografía española». Ha apuntado que hay que «ser justos también con otros territorios como Ceuta«. En este sentido, ha resaltado que siendo un gobierno el Partido Popular, «su presidente autonómico está a favor de esa norma, y de su cumplimiento».

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Se cumplen 45 años del primer viaje del jet-foil en Canarias

Grave una niña 5 años tras sufrir ahogamiento en una piscina de Fuerteventura

Huelga de los trabajadores del 112 en Canarias

San Sebastián de La Gomera acoge una jornada cultural y gastronómica en torno al gofio

El Minero, de Granja Ara, elegido Mejor Queso de Canarias 2025

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025