Anselmo Pestana ha criticado la posición del Partido Popular en el reparto de menores migrantes calificándola de «obstruccionismo»

El Delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, ha denunciado las críticas del Partido Popular en el reparto de menores migrantes no acompañados. Pestana las ha calificado de «obstruccionismo».

Anselmo Pestana, Delegado del Gobierno en Canarias.

Anselmo Pestana ha asegurado que se va a cumplir la Ley y las Comunidades Autónomas tendrán que asumirla.

El Delegado del Gobierno critica la posición del PP sobre la derivación de menores migrantes a otras Comunidades Autónomas. RTVC.

En respuesta a los medios de comunicación sobre la negativa del PP en varias regiones españolas, ha afirmado «vamos a ser un ejemplo de país distribuyendo esos menores a través la geografía española». Ha apuntado que hay que «ser justos también con otros territorios como Ceuta«. En este sentido, ha resaltado que siendo un gobierno el Partido Popular, «su presidente autonómico está a favor de esa norma, y de su cumplimiento».