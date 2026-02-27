Los enjambres sísmicos y los eventos sísmicos de baja frecuencia se concentran en la parte oeste de Las Cañadas del Teide con un descenso de los parámetros medidos

Reunión del Pevolca este viernes, 27 de febrero de 2026. Imagen Gobierno de Canarias

Desde el pasado sábado 7 de febrero, la isla de Tenerife registra varias series de eventos sísmicos de baja frecuencia y siete enjambres sísmicos compuestos por cientos de eventos de carácter híbrido, según el último informe técnico difundido este viernes.

Pese a la intensidad de la actividad instrumental, los especialistas subrayan que no se han detectado cambios en la deformación del terreno, uno de los indicadores clave en la vigilancia volcánica. Además, las campañas recientes de geoquímica reflejan un descenso en los parámetros medidos, lo que refuerza la ausencia de señales inmediatas de inestabilidad eruptiva, según un informa un comunicado del Pevolca (Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias).

Sismicidad de baja frecuencia al oeste de Las Cañadas

Los eventos de baja frecuencia se han localizado en la zona oeste de Las Cañadas del Teide, a profundidades comprendidas entre los 7 y los 9 kilómetros.

Según el informe, esta actividad se ha manifestado en forma de varias series de pulsos continuados, un comportamiento que no se había observado previamente con esta duración y continuidad, aunque sí existen antecedentes más esporádicos. Este tipo de señales se detectan en la isla desde 2016 y suelen estar asociadas al movimiento de fluidos en el interior del sistema volcánico.

El episodio más significativo se produjo el martes 10 de febrero, cuando se registró una señal continua de baja frecuencia que alcanzó su máxima intensidad entre las 8:45 y las 10:15 horas.

Cuatro enjambres en ocho días

En los últimos ocho días también se han contabilizado cuatro enjambres sísmicos de carácter híbrido, todos ellos localizados igualmente al oeste de Las Cañadas y a profundidades similares —entre 7 y 9 kilómetros—, aunque más someros que los registrados antes de 2026.

Primer enjambre: entre las 23:00 del 18 de febrero y las 07:00 del 20 de febrero, con aproximadamente 2.500 eventos de muy baja magnitud.

entre las 23:00 del 18 de febrero y las 07:00 del 20 de febrero, con aproximadamente 2.500 eventos de muy baja magnitud. Segundo enjambre: desde las 20:00 del 21 de febrero hasta las 13:30 del 22 de febrero, con al menos 800 eventos distribuidos en dos fases diferenciadas.

desde las 20:00 del 21 de febrero hasta las 13:30 del 22 de febrero, con al menos 800 eventos distribuidos en dos fases diferenciadas. Tercer enjambre: iniciado a las 00:15 del 23 de febrero y finalizado el 24 de febrero a las 09:00, con tres familias de eventos identificadas.

iniciado a las 00:15 del 23 de febrero y finalizado el 24 de febrero a las 09:00, con tres familias de eventos identificadas. Cuarto enjambre: entre las 18:00 del 24 de febrero y las 18:00 del 25 de febrero, caracterizado por actividad en forma de pulsos.

Todos los eventos han sido de muy baja magnitud y no han sido sentidos por la población.

Declaraciones: Rubén López, vulcanólogo del IGN

Sin relación con el sismo entre Tenerife y Gran Canaria

El terremoto de magnitud 4,1 mbLg registrado este jueves, 26 de febrero, entre Tenerife y Gran Canaria, a una profundidad de 15 kilómetros y sentido por la población, no parece guardar relación directa con la actividad sísmica actual bajo Tenerife, según el análisis preliminar.

Declaraciones: Ramón Cruz, concejal de Seguridad de Agaete

Vigilancia reforzada

A fecha de hoy, los expertos insisten en que estos fenómenos no implican un aumento de la probabilidad de una erupción volcánica ni a corto ni a medio plazo (semanas o meses). No obstante, recuerdan que la actividad volcánica anómala detectada desde 2016 mantiene una tendencia general al alza.

El Comité Científico continúa evaluando detalladamente la evolución de los datos y ha decidido reforzar el sistema de vigilancia volcánica en la isla como medida preventiva.

Movimientos también en El Hierro

Por otra parte, también en El Hierro se registraron movimientos de tierra este pasado jueves. En total, fueron cuatro seísmos, dos de ellos de 2,7 grados de magnitud y otros dos de 2,5, localizados entre los 27 y 30 kilómetros de profundidad. Todos los temblores se produjeron en el municipio de El Pinar, aunque no fueron sentidos por la población.