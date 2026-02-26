Un terremoto de magnitud 4,1 sacude la zona entre Tenerife y Gran Canaria

Este terremoto no tiene relación alguna con los enjambres sísmicos ocurridos en la zona del Teide

Un terremoto de magnitud 4,1 en la escala Richter se ha registrado este jueves a las 12:26 hora canaria en una zona entre Tenerife y Gran Canaria, según datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN).

Un terremoto de 4,3 grados en escala Ritcher tiembla entre Tenerife y Gran Canaria. Imagen del IGN

Según los datos facilitados por IGN, el seísmo ocurrió a 10 kilómetros de profundidad, en una zona comprendida entre las dos islas capitalinas.

Por otro lado, según Invocan, este movimiento sísmico no tiene relación alguna con los enjambres sísmicos ocurridos en la zona del Teide, cuya intensidad era mucho menor, por debajo de los 2 grados en la escala de Richter.

Imagen de IGN

Este seísmo, de magnitud 4,1, ha precedido a otro movimiento sísmico en una zona cercana, de magnitud 2 en la escala de Richter y a una profundidad mucho menor: 4 kilómetros.

Seísmo sentido por la población

La zona del seísmo es conocida como «Volcán de Enmedio», a medio camino entre las islas capitalinas, donde es frecuente que se produzcan eventos de este tipo.

De hecho, en esa misma zona se registró el terremoto de mayor magnitud de los últimos años en Canarias, uno de 4,2 en 2019.

Por el momento, el IGN ha recibido el reporte de que este último terremoto se ha sentido en varios municipios de Tenerife y Gran Canaria.

Los municipios en cuestión son Arico, La Laguna, Santa Cruz, Arafo, Los Realejos, Güímar, La Matanza, Candelaria, La Orotava, La Esperanza, El Rosario, Tacoronte, Arona, Granadilla y Santa Úrsula, en Tenerife; y en Gáldar, Agaete, La Aldea, Vega de San Mateo y Valsequillo, en Gran Canaria.