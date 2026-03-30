El hombre, de 57 años, desapareció el pasado 22 de marzo en el municipio tinerfeño de Santiago del Teide y la Guardia Civil pide colaboración para encontrarlo

La Guardia Civil pide ayuda para encontrar a un hombre desaparecido en Santiago del Teide el 22 de marzo

La Guardia Civil ha pedido ayuda para localizar a un hombre de 57 años desaparecido el pasado 22 de marzo en el municipio de Santiago del Teide, en Tenerife.

Al hombre lo vieron por última vez por la zona de la calle La Caldera, en Santiago del Teide, y vestía chándal negro y suéter azul oscuro. Bajo la prenda superior llevaba una camiseta blanca con mangas rojas. Desde ese día, su familia y allegados no saben nada de él y denunciaron su desaparición ante la Guardia Civil.

El propio cuerpo de seguridad del Estado ha pedido ayuda para encontrarlo. Recuerdan que cualquier pista o detalle pude ser importante en su búsqueda.

La Guardia Civil solicita que cualquier persona que pueda tener información al respecto o crea haberlo victo puede ponerse en contacto en el número de teléfono 062, que está disponible las 24 horas del día.