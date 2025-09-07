Todos los asistentes a Pinolere pueden aprovechar estas últimas horas y acudir mediante el servicio gratuito de guaguas, desde el centro de La Orotava

Informa. Redacción Servicios Informativos RTVC.

Llega a su recta final, una de las ferias de artesanía más importantes del archipiélago, la de Pinolere. Este domingo muchos se han animado a pasear y recorrer los distintos puestos dedicados a multitud de productos.

Imagen archivo RTVC.

En esta edición se ha puesto el foco en la labor que realizan los jóvenes del archipiélago para mantener viva la tradición. Por esta razón, mencionado evento ha contado con varios actos, como exposiciones, talleres didácticos y charlas, para poder trasladar este legado de generación en generación.

Feria de artesanía

También se ha llevado a cabo el reconocimiento a las mujeres y hombres de Pinolere impulsores de la propia feria de artesanía, así como la exposición de fotografías antiguas sobre la evolución de la feria, y de todos los carteles.

Todos los asistentes pueden aprovechar estas últimas horas y acudir mediante el servicio gratuito de guaguas, desde el centro de La Orotava, de la Avenida Sor Soledad Cobián.