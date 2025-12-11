El PP y Vox pidió la celebración de un pleno extraordinario para pedir la creación de una comisión de investigación sobre el caso Valka que finalmente no salió adelante

Informa: RTVC.

El ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no investigará el «caso Valka». El pleno extraordinario ha rechazado con 14 votos en contra, 10 a favor y una abstención, la comisión de investigación que pedían PP y Vox.

Los populares buscaban en este pleno que el Ayuntamiento autorizara una investigación interna sobre los funcionarios a los que afecta esta causa. Además, de una auditoría externa sobre los pagos, certificaciones de obras y contratos realizados por el área de Limpieza.

Finalmente, en el pleno extraordinario solicitado por el Grupo Popular, con la ausencia de su portavoz, Jimena Delgado, no ha salido adelante su petición.

En su lugar, ejerció de viceportavoz, Ignacio Guerra, quien ha exigido «transparencia» al gobierno municipal sobre este supuesto caso de corrupción urbanística.

Supuesta compra de agua a precios inflados

Una pieza separada de este caso, relacionada con una supuesta compra de agua a precios inflados en el área municipal de Jardines. Este caso llevó a la imputación de la exconcejala socialista, Inmaculada Medina, y su posterior dimisión.

Guerra ha reprochado a Darias que su equipo dedique «más esfuerzos en desacreditarles» que en «defender el interés público con la verdad y la transparencia».

Los populares pretendían que el gobierno municipal informara a los grupos del resultado de las auditorías realizadas a las empresas municipales sobre las que se investiga, Geursa y la Sociedad de Promoción, para que esta información llegue a la ciudadanía.

Guerra ha instado también al gobierno de Darias a tomar «todas las medidas necesarias para saber con certeza qué es lo que ha ocurrido y actuar con determinación para atajar esas posibles irregularidades».

Intervención de Vox

En representación de Vox, Rafael de Juan Miñón, ha reprochado al gobierno del PSOE, Podemos y NC, que ha sido una «crónica de una vergüenza anunciada». Ha insistido que están preocupados por «las pruebas palpables de que algo huele a podrido en la gestión urbanística de esta ciudad».

Miñón ha avanzado que su partido «apoyará cualquier iniciativa que pueda dar luz a la investigación de este caso de corrupción política y urbanística».

Vox ha criticado «que se mantenga en su puesto» a la gerente de Geursa, Marina Más, pese a estar investigada en esta causa.

Por parte del PSOE, Mauricio Roque, ha contestado a Vox que Marina Más «puso su cargo a disposición antes de su cese a petición propia». Además, ha considerado que Inmaculada Medina «dimitió de su cargo por responsabilidad política antes de conocer de qué se la estaba investigando, como merece cualquier ciudadano».

Al igual que Darias, Roque ha recriminado al PP y a Vox que no hayan materializado su personación en el caso ‘Valka’ y que ahora pretendan tener el control del procedimiento «de forma impropia».

El concejal del PSOE ha recalcado que el gobierno municipal del que forma parte ha respondido con prontitud ante la Fiscalía y el juzgado que instruye el caso, de tal forma que «nunca ha reclamado una documentación extra a la enviada».

Para la edil no adscrita Clotilde Sánchez, exconcejala de Vox, en este «desgraciado asunto, los mecanismos internos de la corporación están funcionando, por lo que las personas involucradas han sido ya removidas».