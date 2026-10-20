El Parlamento de Canarias retoma el debate con preguntas al Gobierno y nuevas iniciativas en el orden del día

El Parlamento de Canarias celebra este martes la sesión de tarde del Pleno. En la sesión de mañana se abordó la migración, la pobreza y los fondos comunitarios y europeos.

Durante la mañana, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha anunciado este martes en el Parlamento autonómico que convocará el pacto canario por la migración ante la pasividad de la que a su juicio adolece el Gobierno central frente al repunte de llegada de cayucos a las islas.

Clavijo ha avanzado que convocará el pacto canario en los próximos días para abordar «algunas situaciones que nos preocupan bastante» y en vista de que la administración central está haciendo «oídos sordos».