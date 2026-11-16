La situación de recortes y despidos de la aerolínea Plus Ultra podría afectar a quienes viajan con destino a países como Colombia, Perú y Venezuela

La compañía aérea Plus Ultra anuncia recortes en sus rutas y prepara despidos. Una situación que afecta a los pasajeros rumbo a Colombia, Perú y Venezuela. La compañía ha dejado de programar para los próximos meses las conexiones con Bogotá, Buenos Aires, Lima, Venezuela y Montevideo.

El año ya arrancó cuesta arriba para Plus Ultra. Sus vuelos a Caracas seguían suspendidos, en plena crisis venezolana tras la captura de Nicolás Maduro.

«Todos sabíamos que Plus Ultra iba en caída libre», asegura Moisés Fernández, miembro de la Unión Canario-Venezolana

Ahora, con pérdidas millonarias, la compañía aérea plantea un ERE en Madrid. Allí tiene 679 empleados, pero todavía no hay despidos concretados.

«Es una incertidumbre para todos los que tienen billetes comprados actualmente porque ya han empezado a cancelarse rutas», afirma Fernández.

El recorte afecta a sus conexiones con Latinoamérica, aunque, por ahora, el vuelo entre el aeropuerto de Tenerife Norte y Caracas sigue programado.

La compañía asegura que sigue operando. Si cancela vuelos, deberá ofrecer a los pasajeros reembolso de sus billetes o un transporte alternativo.