Podemos, Nueva Canarias, IU y Sumar irán juntos al 29N bajo el nombre Unidad del Pueblo Canario

Noemí Santana anuncia el acuerdo de las fuerzas de izquierda en Canarias para concurrir a las elecciones generales del 29 de noviembre, tras unas negociaciones que estuvieron a punto de dejar fuera a Podemos

Podemos, Nueva Canarias-Bloque Canarista, Izquierda Unida Canaria y Movimiento Sumar han alcanzado un acuerdo para concurrir conjuntamente a las elecciones generales del 29 de noviembre. La coalición se presentará bajo el nombre de Unidad del Pueblo Canario, según ha anunciado este jueves la secretaria general de Podemos Canarias, Noemí Santana.

29 MAYO 2023;UNIDAS SÍ PODEMOS;PODEMOS;ELECCIONES;28M Europa Press / Europa Press 28/5/2023

La dirigente ha confirmado el pacto a través de sus redes sociales, después de varias jornadas de negociaciones entre las formaciones de izquierda del archipiélago. El acuerdo llega apenas un día antes de que finalice el plazo para registrar las coaliciones electorales, previsto para este viernes 16 de octubre.

«La unidad se construye poniendo lo importante por delante de las diferencias«, ha señalado Santana, quien considera que las fuerzas políticas canarias han logrado superar sus discrepancias para presentar una candidatura conjunta.

Un acuerdo de última hora que incorpora a Podemos

El anuncio supone un cambio respecto a la situación de este mismo jueves por la mañana. Nueva Canarias, Izquierda Unida Canaria y Movimiento Sumar preparaban una coalición que inicialmente no incluía a Podemos.

La candidatura iba a registrarse bajo la denominación Nueva Canarias-Frente Amplio en la provincia de Las Palmas y Frente Amplio-Nueva Canarias en Santa Cruz de Tenerife. Sin embargo, las conversaciones continuaron hasta alcanzar un acuerdo más amplio que incorpora finalmente a la formación de Noemí Santana.

Las negociaciones habían comenzado semanas antes con el objetivo de unificar el voto de las fuerzas situadas a la izquierda del PSOE. El secretario general de Nueva Canarias, Luis Campos, ya había defendido la necesidad de concurrir con una sola papeleta y una marca electoral propia del archipiélago.

Unidad del Pueblo Canario, una candidatura con identidad propia

El nombre elegido para la nueva coalición, Unidad del Pueblo Canario, recuerda al de la histórica Unión del Pueblo Canario (UPC), una formación que agrupó a distintas organizaciones de izquierda y nacionalistas durante la Transición.

La denominación responde a la intención de presentar una candidatura con identidad canaria, aunque integre partidos de ámbito estatal. El objetivo de la alianza es concentrar el apoyo electoral de este espacio político y reforzar sus posibilidades de obtener representación en el Congreso.

Por el momento, las formaciones no han anunciado quiénes encabezarán las listas por las provincias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. Tampoco han dado a conocer el reparto definitivo de puestos ni el programa electoral conjunto.

Noemí Santana espera que el acuerdo sirva de ejemplo en España

Tras confirmar la coalición, Noemí Santana ha reivindicado la capacidad de las fuerzas políticas canarias para alcanzar un entendimiento, en un contexto de dificultades para articular una candidatura unitaria de izquierdas en el conjunto de España.

«En Canarias hemos estado a la altura del momento histórico. Porque la gente necesita una izquierda que sume fuerzas para defender sus derechos, su vivienda y su futuro», ha manifestado.

La dirigente ha concluido su mensaje con un deseo: «Ojalá Canarias marque el camino al conjunto del Estado». La secretaria política de Podemos, Irene Montero, también ha celebrado el acuerdo y ha confirmado que su formación continúa buscando pactos electorales en otros territorios.

La izquierda busca evitar la fragmentación electoral

El pacto canario se produce mientras las fuerzas situadas a la izquierda del PSOE mantienen importantes diferencias sobre su estrategia para las elecciones generales. Podemos y los partidos que integran el denominado Frente Amplio negocian distintas fórmulas de colaboración territorial. Sin embargo, las discrepancias sobre las candidaturas y las alianzas dificultan un acuerdo de alcance estatal.

En Canarias, la nueva coalición tendrá que competir también con Drago Canarias, que ha decidido presentarse por separado, con Alberto Rodríguez como cabeza de lista al Congreso por Santa Cruz de Tenerife.

La formación de Unidad del Pueblo Canario se suma así a los movimientos de reorganización del espacio político del archipiélago ante el 29N. Coalición Canaria y Primero Canarias también han cerrado un acuerdo para presentar candidaturas conjuntas en las dos provincias canarias.