Uno de los implicados también está acusado de escalar fachadas para acceder a domicilios mientras sus moradores estaban en el interior

La Policía Nacional ha logrado esclarecer varios delitos de robo con violencia e intimidación, así como robos en el interior de viviendas habitadas en el municipio de Puerto del Rosario. Esta operación policial se ha saldado con la detención de dos personas identificadas como las presuntas autoras de los hechos.

La Policía Nacional detiene a dos hombres por robos con violencia en Puerto del Rosario / Europa Press – Archivo

Tras pasar a disposición de la autoridad judicial competente, se ha decretado el ingreso en prisión para ambos implicados.

Amenazas con arma blanca en un comercio

Los incidentes comenzaron el pasado 21 de febrero de 2026, jornada en la que los agentes arrestaron a un varón como presunto autor de un robo con violencia en un establecimiento comercial.

El individuo accedió al interior del local y utilizó un arma blanca para intimidar y amenazar a una de las empleadas. Mediante este método, logró sustraer la recaudación que se encontraba en las cajas registradoras.

El suceso tuvo lugar en presencia de varios clientes y otras trabajadoras del recinto, generando una situación de notable alarma. Sin embargo, la rápida actuación de los funcionarios adscritos a la Brigada Local de Seguridad Ciudadana permitió localizar al sospechoso en las inmediaciones del comercio.

Los policías lograron recuperar la totalidad del dinero sustraído, el cual había sido guardado en una bolsa perteneciente al propio local.

Escalada de fachadas y agresiones en su huida

Solo un día después, el 22 de febrero, agentes de la Comisaría detuvieron a un segundo individuo acusado de cometer otro robo con violencia en un comercio diferente. En este caso, el asaltante aprovechó un descuido para acceder directamente a la caja registradora y llevarse 200 euros.

Cuando una empleada se percató de la situación e intentó retenerlo, el hombre la empujó para facilitar su huida del lugar. Las posteriores investigaciones policiales lograron vincular a este segundo arrestado con otros dos robos con fuerza perpetrados en domicilios de la zona.

En ambos casos, el autor habría escalado la fachada y forzado una ventana para entrar a las casas mientras los propios moradores se encontraban en su interior.

En uno de los asaltos, los residentes lo sorprendieron y pudieron observar su huida de la vivienda. En el otro robo, los agentes identificaron finalmente al autor tras usar este una de las tarjetas sustraídas en un establecimiento.