El presunto autor es un hombre de 38 años por sustraer una bandeja con dieciséis anillos de oro blanco valorados en más de 9.000 euros

La Policía Nacional arresta a un hombre por un hurto en un centro comercial del municipio de Adeje. El sospechoso aprovechó un descuido de los empleados para llevarse un lote completo de joyas. La investigación policial permite recuperar parte del botín tras el empeño de una de las piezas.

Coche de Policía en imagen de archivo / Oliver Contreras / CNP / Europa Press

Los trabajadores estaban ocupados atendiendo a otros clientes cuando el individuo se acercó al mostrador de exposición. En ese momento, el hombre sustrajo una bandeja que contenía 16 anillos de oro blanco.

Joyas valoradas en 9.159,81 euros

El valor total de las piezas robadas asciende exactamente a 9.159,81 euros según la valoración oficial. Las cámaras de seguridad del establecimiento registraron todas las maniobras realizadas por el ahora detenido. Estas imágenes resultaron fundamentales para que los investigadores pudieran reconstruir los hechos con total claridad.

La Policía Nacional realizó diversas gestiones para localizar el paradero de las joyas sustraídas en el centro comercial. Finalmente, los agentes detectaron el empeño de una de las sortijas en un negocio especializado. El propietario de la joyería reconoció la pieza como parte del lote hurtado días atrás.

Identificación y arresto del sospechoso

Los investigadores identificaron a un hombre de 38 años de edad con numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio. El reconocimiento definitivo ocurrió el pasado mes de febrero en las propias dependencias policiales. El sospechoso se encontraba arrestado en ese momento por su implicación en otro hecho delictivo distinto.

Los agentes responsables del caso comprobaron que los rasgos del detenido coincidían plenamente con el autor del hurto. Tras realizar las comprobaciones oportunas, la policía tramitó las nuevas diligencias judiciales en coordinación con el juzgado. El hombre se enfrenta ahora a un presunto delito de hurto por el robo de los anillos.