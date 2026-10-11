El asentamiento de El Guano es el último de los grandes campamentos surgidos tras la entrada masiva de migrantes de finales de julio

La Policía Nacional inicia el desalojo del campamento de migrantes de El Guano en Ceuta. EFE

La Policía Nacional ha iniciado este domingo, sobre las 7:30 horas, el desalojo del asentamiento de migrantes situado en la explanada de la antigua fábrica de El Guano, en Ceuta.

Además, se trata del último de los grandes campamentos surgidos en la ciudad tras la entrada masiva de personas migrantes registrada los días 30 y 31 de julio.

La intervención da continuidad a los operativos desarrollados durante las últimas semanas en las playas de Benítez y el Trampolín, donde las fuerzas de seguridad desmantelaron los asentamientos y trasladaron a sus ocupantes a los recursos de acogida habilitados por la Administración.

Visita oficial de los reyes Felipe VI y Letizia

El campamento de El Guano también había recibido a personas desalojadas previamente de otros puntos de la ciudad, aunque su población se había reducido progresivamente en los últimos días.

Además, el dispositivo se desarrolla a poco más de 48 horas de la visita oficial que los reyes Felipe VI y Letizia realizarán a Ceuta el próximo martes.

La ciudad continúa afrontando las consecuencias de la crisis migratoria iniciada hace más de dos meses, que dio lugar a la aparición de distintos asentamientos en varios puntos del territorio ceutí.