La estafa se inició en Málaga por la Policía Nacional, detectaron que una falsa sargento del ejército naval americano defraudaba más de 300.000 euros a un septuagenario

La Policía Nacional en Málaga detecta y pone fin a un nuevo caso de la estafa del amor

En una operación policial contra el cibercrimen en Málaga, la Policía Nacional desmanteló un caso de timo del amor en el que un hombre de 70 años fue engañado para transferir 318.573 euros a cuentas de una red criminal internacional. La víctima, residente en Canarias, había entablado una relación online con una mujer que se hacía pasar por sargento del ejército naval de EE.UU en misión en Bagdad. La operación también descubrió un entramado criminal con conexiones en varios países, compuesto por estafadores, mulas de dinero y empresas extranjeras dedicadas al fraude y al blanqueo de capitales.

La investigación comenzó tras una denuncia por un intento de estafa relacionado con un fraude de suplantación de identidad. Un empresario de la Costa del Sol fue víctima de un fraude con el método “man in the middle”, en el que se suplantó el correo electrónico de un proveedor, intentando que realizara un pago de 8.568 euros a una nueva cuenta. Aunque esta estafa no fue consumada, permitió a los agentes rastrear las cuentas vinculadas a los delincuentes y comenzar una investigación más amplia sobre sus actividades.

El análisis de las cuentas bancarias utilizadas por los defraudadores reveló una transferencia de 31.000 euros, lo que hizo sospechar que podía tratarse de un timo amoroso. A partir de ahí, los agentes comenzaron a rastrear al emisor de la transferencia, lo que llevó a descubrir que la víctima era un hombre de 70 años que había conocido a una mujer en una red social, quien, bajo diversas excusas, le solicitaba dinero.

Estado de la víctima

Al principio, la víctima mostró incredulidad y no quería aceptar que estaba siendo víctima de una estafa. Sin embargo, tras un proceso de negación y desconcierto, finalmente reconoció que lo estaban engañando y presentó la denuncia. A lo largo de la investigación, los agentes detectaron un total de 14 transferencias realizadas a ocho cuentas bancarias, y lograron bloquear una parte del dinero transferido, 52.018 euros.

El rastreo de las cuentas bancarias reveló una gran actividad financiera, incluyendo transferencias y reintegros en cajeros automáticos. Se recibió información de las autoridades de Portugal y Bélgica sobre algunas de las cuentas involucradas, lo que permitió identificar a una mujer en Málaga, quien resultó ser una mula financiera y fue detenida por su implicación en el fraude.

Personas involucradas

La investigación continuó con la colaboración de otras unidades policiales en varias provincias españolas. En Málaga, Soria y Madrid se realizaron arrestos, sumando un total de cinco detenidos. Además, la colaboración internacional permitió identificar a tres personas en Sierra Leona, Kenia y las Islas Seychelles, quienes también estaban involucradas en el entramado criminal.

Finalmente, la operación culminó con la desarticulación de la red internacional de estafadores, lo que evitó nuevas estafas a ciudadanos vulnerables. El Juzgado de Instrucción número 11 de Málaga está a cargo de la investigación, que ha revelado uno de los casos de fraude más significativos en los últimos años.