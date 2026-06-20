Durante tres jornadas, Tenerife acogerá una cumbre global sobre vino de islas que contará con máximos exponentes internacionales del mundo del vino

Presentación de ‘Island Wines Summit’, primer encuentro internacional sobre vinos insulares en Tenerife. Imagen Cabildo de Tenerife

La singularidad de las islas se traslada no solo a la cultura y el territorio de las mismas, sino también a los productos que surgen de ellas. Claro ejemplo de ello es el vino insular, cuyas características y peculiaridades le hacen merecedor de la atención de enólogos y sumilleres de todo el mundo. Con la intención de ofrecer un foro de reunión y debate con el que profundizar sobre esas particularidades del vino insular, Tenerife acogerá desde este domingo 21 de junio, hasta el martes 23 de junio Island Wines Summit, una cumbre global sobre el vino de islas.

Según informa un comunicado, de la mano de Vocento Gastronomía, con el Cabildo de Tenerife y Turismo de Tenerife como promotores institucionales y la colaboración de Vinos de Tenerife, Island Wines Summit es un encuentro profesional en el que se darán cita algunos de los máximos exponentes internacionales del mundo del vino. A través de clases magistrales, mesas redondas y varias catas conducidas por nombres preeminentes del sector, se abordarán a lo largo de tres jornadas las características de los vinos de diferentes territorios insulares, que irán desde los propios vinos tinerfeños a los cretenses, chipriotas, sicilianos, sardos o de las Azores, entre otros.

Tenerife, referente internacional

El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, manifiesta que “la celebración de Island Wines Summit supone una oportunidad extraordinaria para situar a Tenerife como referencia internacional en el ámbito de los vinos insulares, un patrimonio que forma parte de nuestra identidad, de nuestro paisaje y de nuestra forma de entender el territorio”.

Afonso señala que “Tenerife reúne unas condiciones únicas para liderar esta conversación global sobre la viticultura de islas. Nuestro legado vitivinícola, la diversidad de nuestros suelos y microclimas y el trabajo comprometido de viticultores y bodegueros nos han permitido construir una propuesta diferenciada y reconocida en los mercados internacionales”.

Por su parte, el consejero de Sector Primario y Bienestar Animal, Valentín González, resalta el impacto social de la medida dentro de la estrategia insular, asegurando que «esta iniciativa demuestra que, de forma transversal, Tenerife sigue avanzando decididamente hacia una sociedad que integra a los animales de compañía en el día a día. Abrir las puertas de nuestros museos a las mascotas no solo responde a una nueva sensibilidad ciudadana, sino que refuerza el mensaje de la tenencia responsable: un animal educado y bien cuidado puede y debe compartir los espacios de ocio y cultura con su familia, promoviendo un modelo de convivencia ejemplar y respetuoso en toda la isla».

Tenerife, destino cultural y gastronómico

La CEO de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, señala que “Island Wines Summit sitúa a Tenerife en el centro de la conversación internacional sobre los vinos insulares y refuerza nuestro posicionamiento como un destino donde el territorio, la cultura y la gastronomía forman parte de una misma identidad”.

La responsable de Turismo de Tenerife también pone en valor la dimensión internacional del congreso: “La presencia de algunos de los profesionales más influyentes del sector confirma el creciente interés que despiertan los vinos de origen insular, siendo la isla, el escenario ideal para este intercambio de conocimiento y experiencias que contribuirá a proyectar nuestros vinos hacia nuevos mercados”.

Hay que destacar que este evento es una oportunidad de reunir a bodegueros, productores, periodistas especializados, sumilleres de prestigio internacional, Masters of Wine (MW) y Master Sommeliers (MS) en Tenerife, una isla que representa sin fisuras la singularidad de los productos insulares y el apego al territorio, lo que la convierte en la anfitriona ideal de este encuentro internacional.

Magia vitivinícola insular

En esta su primera edición -después de la antesala del congreso que se vivió el pasado noviembre con una jornada única sobre el vino de islas en la misma Tenerife-, Island Wines Summit propone una mirada integral al mundo del vino de islas y por ello el programa ofrecerá desde la óptica más científica del tópico hasta la identidad cultural vinculada al vino insular, sin olvidar la reflexión sobre el presente y el futuro de estos vinos.

En una primera aproximación al tema, el congreso abrirá este domingo , 21 de junio, con una cata inaugural especial conducida por Josep Roca, sumiller en El Celler de Can Roca*** (Girona) y reconocido maestro del maridaje y del arte de la ceremonia en la sala. La intrínseca relación de las islas y sus productos vinícolas con el mar, un mar que nos une a todos, vendrá declinada por Josep Roca en una cata que será, sin duda, también una clase magistral sobre la pasión por el oficio.

Grandes nombres de la sumillería

La presencia de grandes nombres de la sumillería continuará el lunes en Island Wines Summit con tres referentes indiscutibles: Pascaline Lepeltier, Matteo Montone y Paz Levinson. La Master Sommelier Pascaline Lepeltier abordará la visión internacional de los vinos de las islas desde la experiencia que le proporciona no sólo su conocimiento de la viticultura orgánica, biodinámica y natural, sino también la experiencia de gestionar una carta con más de 2.000 referencias como directora de bebidas en el restaurante Chambers, en Nueva York. Por su parte, el también Master Sommelier y actual director de vinos del grupo Estelle (Londres), Matteo Montone ofrecerá una cata orientada a conocer los vinos dulces insulares.

La sumiller argentina afincada en Francia Paz Levinson (sumiller ejecutiva en el triestrellado Anne Sophie-Pic) compartirá escenario en una cata-debate sobre vinos atlánticos con Antônio Maçanita, uno de los enólogos más disruptivos del panorama portugués (con la recuperación de variedades históricas y la reivindicación del terroir) desde su propia bodega en las Azores; Jonatan García Lima, enólogo en la bodega tinerfeña Suertes del Marqués, quien ha sido clave en la recuperacioń y puesta en valor del viñedo canario; y Roberto Santana, productor de de vinos que expresan fielmente el carácter de los suelos volcánicos y de las variedades autóctonas canarias desde la Bodega Envínate (Tenerife).

Segunda jornada

La segunda jornada del congreso también ofrecerá la posibilidad de debatir ampliamente sobre los nuevos vinos de vanguardia mediterráneos desde la experiencia de enólogos y bodegueros de varias islas del Mare Nostrum. Del Mediterráneo oriental, contaremos con la presencia de Yiannis Kyriakidis, enólogo en Vouni Panayia Winery (Chipre), cuyo trabajo se centra en la preservación y la expresión de las variedades de uva autóctonas de su isla; y de Aimilios Andrei, cofundador de Aôri Winery (Creta), quien lidera un interesante proyecto vitivinícola en la zona montañosa del oeste de Creta, en los paisajes y microclimas únicos de las estribaciones de las Montañas Blancas de La Canea.

Las italianas Cerdeña y Sicilia estarán representadas por Simone Sedilesu, fundador y enólogo en Cantina VikeVike (Barbagia, Cerdeña) donde elabora vinos naturales intrínsecamente ligados al territorio; y por Andrea Foti, enólogo de I Vigneri, una bodega situada en las laderas del Etna (Sicilia) basada en las prácticas tradicionales de cultivo en la viticultura del Etna y la vinificación natural.

El debate contará también con la participación de Bernat Voraviu, fundador de Ithaca Wines (Barcelona), una de las voces más respetadas del vino contemporáneo en España y gran conocedor de los vinos con alma mediterránea.

A la lista de nombres propios de este Island Wines Summit 2026 se le suman también el del periodista especializado en vinos Jamie Goodie y el del creador de armonías François Chartier. Goodie, también doctor en biología vegetal y fundador de wineanorak.com, compartirá sus conocimientos sobre qué hace que un vino sea excepcional hablando sobre la mineralidad, una particularidad definitoria de los vinos de islas. Una cualidad, la de ser no no ser mineral, que también abordará el canadiense afincado en Barcelona François Chartier (Chartier World Lab), quien desde una perspectiva más sensorial desgranará el mito de la ciencia sobre este particular.

De la insularidad como identidad cultural, definitoria de todos los vinos sobre los que se ocupará Island Wines Summit, se hablará también en este encuentro internacional en una mesa redonda que contará con la presencia del viticultor tinerfeño Borja Pérez; el enólogo portugués Antônio Maçanita; Rodrigo González, sumiller en Kensei (Tenerife); y el Master of Wine Fernando Mora. Este último conductor también de una interesante ruta vinícola por Tenerife con la que conocer el origen de los vinos tinerfeños.

‘Guardián del vino de Tenerife’

Con la celebración de esta primera edición del Island Wines Summit se instaurará también la elección del embajador internacional de los vinos de Tenerife, una iniciativa que busca inspirar a los asistentes y destacar el potencial de los vinos de la isla en el panorama global.

Con el reconocimiento de ‘Guardián del vino de Tenerife’, Island Wines Summit distinguirá a un sumiller capaz de representar la riqueza y la singularidad de los vinos insulares de Tenerife en el mundo. Un jurado compuesto por sumilleres internacionales destacados, expertos del Cabildo de Tenerife, expertos en vinos insulares, junto con viticultores y elaboradores de Tenerife serán los encargados de escoger al ganador del reconocimiento, el nombre del cual se dará a conocer durante la segunda jornada del congreso.

Island Wines Summit, como encuentro destinado a profesionales del mundo del vino que aboga por la divulgación y mayor conocimiento de estos vinos singulares podrá seguirse por streaming desde la web del propio congreso: www.islandwinessummit.es