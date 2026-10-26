La operación se salda con la incautación de cerca de 90 gramos de crack, hachís, armas blancas y 1.480 euros en efectivo

Armas, cocaína, crack, hachís y 1.480 euros en efectivo / Policía Nacional

La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas por un presunto delito de tráfico de drogas en el barrio de Ofra, en Santa Cruz de Tenerife. Los investigados utilizaban presuntamente sus propias viviendas para almacenar y distribuir las sustancias estupefacientes.

La investigación se centró en un punto de venta de drogas, principalmente crack. Los agentes detectaron numerosos encuentros breves entre los sospechosos y otras personas, en diferentes horarios, que eran compatibles con operaciones de venta al menudeo.

En varias ocasiones, los agentes interceptaron a compradores tras abandonar los domicilios investigados y les incautaron sustancias estupefacientes, en su mayoría crack.

Incautan drogas, armas y dinero en efectivo

Durante los registros, los agentes intervinieron 89,6 gramos de crack distribuidos en 250 dosis y 87,3 gramos de hachís, además de 1.480 euros en efectivo.

También localizaron varias armas: un revólver simulado, dos puñales, un cuchillo de más de 20 centímetros, una navaja de muelles y un machete con una hoja de unos 50 centímetros.

Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente.